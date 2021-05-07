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ИГ испытывало биологическое оружие на заключенных в Ираке - равносильно геноциду

Следственная группа ООН по содействию привлечению к ответственности за совершенные преступления террористической организации ИГ (ЮНИТАД) установила, что боевики испытывали в Ираке биологическое оружие на заключенных, сообщает телеканал Al-Arabiya, пишет РИА Новости.



В докладе ЮНИТАД также отмечается, что преступления боевиков ИГ против езидов (курдской этноконфессиональной группы, проживающей в основном на севере Ирака) равносильны военным преступлениям и геноциду.

Кроме того, в докладе говорится, что ИГ использовало химическое оружие против мирных жителей в 2014-2016 годах.

Резолюция № 2379 о создании специальной следственной группы по расследованию преступлений, совершенных ИГ, была принята Совбезом ООН 21 сентября 2017 года, чтобы призвать террористов "к ответственности за преступления, совершенные в Ираке, путем сбора и сохранения доказательств, которые могут быть равнозначны военным преступлениям, преступлениям против человечности и геноциду".

Кроме того, перед ЮНИТАД поставлена задача содействовать привлечению виновных к ответственности во всем мире за зверские преступления, совершенные террористической организацией.
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