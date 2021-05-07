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В Туркменистане ветеранов заставили заплатить за государственные награды и подарки

Власти Дарганатинского этрапа заставили самих ветеранов-тыловиков оплатить расходы на покупку подарков.

Ветераны II Мировой Войны, Туркменистан (Иллюстративное фото)

90-летний Атанияз ага из посёлка Шихарык города Газаджак Дарганатинского этрапа во время войны в 1941-1945 годах работал в тылу. Когда в прошлом месяце правительство Туркменистана приняло решение о награждении тыловиков-туркменистанцев в честь 75-летия победы, для Атанияз ага это стало поводом для лишних хлопот.

Власти Дарганатинского этрапа заставили самих ветеранов-тыловиков оплатить расходы на покупку подарков. Кроме того, старейшинам пришлось побегать за документами, которые требовались для получения награды. Об этом 1 июня сообщил корреспондент Радио Азатлык.

«В Лебапе с граждан, которые должны были быть награждены, собрали по 1000 манатов за подарки и медали, а потом эти деньги разделили между пожилыми людьми», рассказал наш корреспондент.

Он добавил, что Атанияз ага не единственный ветеран из посёлка Шихарык, для которых эта ситуация стала хлопотной.

«Ему в этом году дали медаль в честь 75-летия победы. Но эта медаль обошлась для него дорого», рассказал корреспондент.

Атанияз ага, трудившийся во время войны в тылу, рассказал нашему корреспонденту, что для того, чтобы получить эту медаль ему пришлось заплатить 1000 манатов, в администрации Дарганатинского этрапа.
Радио Азатлык не удалось получить комментарии по этому вопросу в администрации Дарганатинского этрапа.

Власти Дарганатинского этрапа, как рассказал Бабанияз ага, кроме того, что взыскали с него деньги за медаль, заставили его и десятки других старейшин собирать целую кипу справок из органов социального обеспечения.

«Им сообщили, что на эти деньги будут покрыты расходы на золотые цепочки и денежные премии для ветеранов войны», добавил корреспондент.

В этом году в Туркменистане с большой помпой отмечали 75-летие победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, в честь которого впервые за годы независимости был проведён военный парад.

Государственное информационное агентство Туркменистана сообщило о том, что 30 апреля президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о награждении ветеранов юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
По официальным сообщениям данный указ был подписан для почитания «беспримерного героизма ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жён участников войны и ветеранов труда, работавших в тылу», а также «учитывая их благородную деятельность в воспитании молодого поколения в духе патриотизма».

Но в президентском распоряжении не было указано, что ветеранам войны и труженикам тыла придётся понести расходы и суетиться для сбора справок для получения медали.

Корреспонденты Радио Азатлык и ранее сообщали о хлопотах и расходах граждан, связанных с получением государственных наград и подарков.

В ноябре прошлого года дайханы-арендаторы, выполнившие государственный план по сдаче хлопка сырца, были вынуждены заплатить за подарки, которые им вручали за выполнение госплана.
rus.azathabar.com
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