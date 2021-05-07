Более 3,3 тыс. жителей США умерли после вакцинации от коронавируса

Там подсчитали, что в среднем за указанный период в стране после вакцинации ежедневно умирали около 30 человек. С учетом этого телеведущий канала Такер Карлсон предположил, что число летальных исходов после прививок составило в стране на сегодняшний день - 3 722 человека.





При этом он отметил, что за прошедшие годы VAERS - программа по безопасности вакцин, находящаяся в совместном управлении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) - не раз подвергалась жесткой критике за то, что учитывала далеко не весь "побочный ущерб", причиняемый прививками, включая число летальных исходов.





"Таким образом, нам не известно число людей, предположительно, умерших или пострадавших из-за вакцин", - делает вывод Карлсон.





По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 32 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 579 276 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.



