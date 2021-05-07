Температура Земли достигла самого высокого уровня за три миллиона лет

По словам политика, прошлый год стал рекордным по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах. «Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия», — добавил генсек.





Гуттериш отметил, что был достигнут новый максимум концентрации углекислого газа в атмосфере. Сейчас он на 148 процентов выше, чем в доиндустриальную эпоху. «Мы стоим на краю пропасти», — предупредил он.





Генсек подчеркнул, что если страны будут коллективно бороться за улучшение экологической ситуации на планете, они смогут предотвратить катастрофические последствия изменения климата. Он предложил «использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития».







