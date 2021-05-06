Кадр из видео





В милицию обратилась жительница деревни Грицкевичи и рассказала, что неизвестный на Renault красного цвета повредил ее забор и расположенные рядом насаждения, после чего уехал, сообщает УВД Минского облисполкома.





— От города до места происшествия было около 20 км, поэтому инспекторы обратились за помощью к своему коллеге, который на тот момент находился у родителей в указанной деревне. Тот выехал на личном авто и обнаружил правонарушителя. Около 10 километров милиционер ехал за ним, пока не подоспел экипаж ГАИ, — рассказали в милиции, пишет intex-press.by.





После остановки 33-летний водитель Renault с трудом смог выйти из машины и стоять на ногах. Тест на алкоголь показал 4,7 промилле.





Напомним, в середине марта пьяный таксист с 3,5 промилле попал в ДТП в Барановичах.