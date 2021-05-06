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Литва предложит Беларуси выкупить санаторий в Друскининкае

Работники санатория "Беларусь" в Литве вышли на протесты и обещают бороться против его передачи.


 МИД Литвы пообещал обратиться к Беларуси с "предложением о перенятии" санатория Belorus в Друскининкае. Об этом сообщает сайт литовской газеты "Обзор".

"Два комитета в сейме Литвы приняли решения о возможности обратиться в правительство Беларуси с предложением выкупить санаторий и, разумеется, МИД проведет в жизнь это предложение, рекомендацию комитетов сейма", – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Sputnik. 

Напомним, ранее два Комитета литовского сейма – по иностранным делам и по социальным вопросам и труду – выступили с предложением о расторжении международного соглашения между Беларусью и Литвой, и таким образом решить вопрос о том, какой стране будет принадлежать санаторий. Литва хочет выкупить здания и фактически аннулировать договор аренды земельного участка, который достался Беларуси по договору от 6 февраля 1995 года. 

По словам премьера Ингриды Шимоните, переговоры могут затянуться из-за нежелания Беларуси сотрудничать.

"Нельзя начать переговоры, если одна из сторон не будет участвовать в переговорах. Но инициировать такие переговоры наша сторона точно может", – заявила она.

Работники – против


В ответ на такие решения работники белорусского санатория в Друскининкае вышли на протесты и проехались автоколонной по Вильнюсу, в результате чего движение на центральном проспекте остановилось. На машинах участников автопробега висели флажки с логотипом санатория, а водители громко сигналили. 

В ответ на "нечестные санкции" в отношении санатория, а также реакцию Литвы, которая хочет его отобрать, семьи работников грозятся объявить голодовку.

МИД Литвы продолжает настаивать, что санкции законны: после неформальных консультаций в Еврокомиссии подтвердили правомерность таких решений, однако отметили, что оценку им могут дать только суды.

Санаторий под санкциями


17 декабря 2020 года ЕС ввел новые санкции против ряда белорусских чиновников и организаций, в него, в том числе, вошло и Управление делами президента.

Проблемы у санатория "Беларусь" в Друскининкае начались 18 декабря: банк Swedbank заблокировал счета здравницы, аргументировав это тем, что санаторий принадлежит Управлению делами президента, попавшего под санкции. 

Однако, санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из них 356 – литовцы. За это время из санатория уволились лишь пять человек, хотя министерство социальной защиты было готово оказать помощь тем, кто решит уйти. Правда, рассчитывать можно было лишь на пособие в размере двух зарплат.

Сотрудники за это время смогли один раз получить зарплату – в январе.
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