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Три тысячи белорусов просили не разрешать увольнения за прогулы из-за «суток». Вот что им ответили

Совет министров инициировал внесение поправок в трудовое законодательство.

Фото: TUT.BY

Кроме прочего, предлагается разрешить нанимателям увольнять сотрудников, пропустивших работу из-за отбывания административного ареста. Три тысячи белорусов подписали петицию с просьбой отказаться от подобных изменений. Им ответили из Минтруда и Палаты представителей, рассказывает TUT.BY.

Авторы петиции: изменения противоречат Конституции и дискриминируют работников, попавших на «сутки»


Напомним, проект Закона «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений» принят Палатой представителей Национального собрания в первом и втором чтении. По закону после одобрения депутатами документ попадает в Совет Республики и на подпись президенту. А после официальной публикации поправок обновленный закон вступает в силу (если законопроектом не предусмотрено иное).

Одно из предлагаемых изменений, прописанных в проекте Закона «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», дает нанимателю право увольнять работника за то, что тот отсутствовал на рабочем месте в связи с отбыванием административного ареста.

По этому поводу более трех тысяч человек подписали петицию в адрес депутатов и Минтруда. Они указывают, что отбывание работником административного ареста по действующему законодательству не является основанием для увольнения. А «сутки» считаются уважительной причиной отсутствия на работе, так как человек обязан исполнять требования законодательства и постановления о наложении дисциплинарного взыскания.

— Неисполнение работником трудовых обязанностей по не зависящим от него причинам не может рассматриваться как дисциплинарный проступок, — пишут авторы петиции и дополняют. —  Анонсированные изменения в Трудовой кодекс противоречат Конституции, постановлению Пленума Верховного Суда от 28.06.2012 № 4, иным нормативным правовым актам и создают препятствия для реализации гражданами права на труд. Они будут дискриминировать работников, имеющих административное взыскания в виде административного ареста, перед иными работниками. А также создадут напряженную ситуацию на рынке труда вследствие непрекращающегося беспричинного административного преследования граждан Беларуси.

Депутаты ссылаются на национальную безопасность, а Минтруда заботится о нанимателях


22 апреля гражданам пришел ответ из Палаты представителей, подписанный заместителем председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Иваном Гордейчиком. В ответе сказано, что изложенная в обращении информация «принята к сведению».

— Необходимость и предлагаемые меры дополнительного совершенствования отдельных подходов в регулировании вопросов дисциплины и порядка в трудовых коллективах направлены в первую очередь на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка в стране. В этой связи проводимая работа по изменению законодательства в настоящее время носит превентивный характер, — указано в ответном письме.

Минтруда в своем ответе поясняет, что невыход на работу без уважительной причины является серьезным нарушением со стороны работника и наниматель в этом случае имеет право применять дисциплинарное взыскание. Уважительность причины и необходимость применения дисциплинарного взыскания в отношении работника оценивает наниматель.

— Вместе с тем полагаем, что утверждение о том, что отсутствие на работе по причине отбывания административного взыскания в виде ареста является уважительной причиной для работника, нарушает права и законные интересы нанимателя, поскольку он несет потери в связи с противоправными действиями работника, которые повлекли привлечение к административной ответственности. Таким образом, предлагаемые изменения в пункт 7 статьи 42 Трудового кодекса направлены на исключение правовой неопределенности в данном вопросе, — говорится в ответе министерства.
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