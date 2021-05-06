



Ольгу Климкову, Сергея Скока и Максима Сергеенко признали виновным в том, что они «изготовили шесть ростовых кукол с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц, разместили их на путепроводах вблизи деревень Вильчицы и Любуж, сфотографировали и распространили снимки в сети».





Двое фигурантов — Ольга Климкова и Сергей Скок — получили по 3,5 года колонии общего режима. Максиму Сергеенко дали 3 года колонии. Климкова и Скок содержались под стражей, Сергеенко, мерой пресечения которому следствие избрало подписку о невыезде, взяли под стражу в зале суда.





Прокурор Артем Наливаайко требовал еще более жестокие сроки — по 5 лет. Видимо, тот факт, что судья вынес иное решение, и стал причиной недовольства надзорного ведомства.





Правозащитники признали Ольгу Климкову, Сергея Скока и Максима Сергеенко политзаключенными.



