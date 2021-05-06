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Исследование: Бумажные книги пока продаются лучше электронных

Опрос Statista’s Advertising и Media Outlook показывает, что пока бумажные книги продаются лучше электронных.


Респонденты в 23% случаев предпочитают цифровой вариант, но 45% покупают старые добрые книги с шелестящими страницами. Таков результат в США. В Китае картина иная. Электронные книги — 24%. Еще 32% купили недавно бумажные. В Европе, возьмем, к примеру, Германию, на «бумагу» пришлось 58%, а на «цифру» — 10%.

Впрочем, низкие проценты покупки «цифры» могут говорить о том, что остальные опрошенные, которые не покупали никаких книг, просто нашли в Сети бесплатные варианты, пишет Office Life.
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