Исследование: Бумажные книги пока продаются лучше электронных
Опрос Statista’s Advertising и Media Outlook показывает, что пока бумажные книги продаются лучше электронных.
Респонденты в 23% случаев предпочитают цифровой вариант, но 45% покупают старые добрые книги с шелестящими страницами. Таков результат в США. В Китае картина иная. Электронные книги — 24%. Еще 32% купили недавно бумажные. В Европе, возьмем, к примеру, Германию, на «бумагу» пришлось 58%, а на «цифру» — 10%.
Впрочем, низкие проценты покупки «цифры» могут говорить о том, что остальные опрошенные, которые не покупали никаких книг, просто нашли в Сети бесплатные варианты, пишет Office Life.
19:06 06/05/2021
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