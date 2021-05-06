Исследование: Бумажные книги пока продаются лучше электронных





Респонденты в 23% случаев предпочитают цифровой вариант, но 45% покупают старые добрые книги с шелестящими страницами. Таков результат в США. В Китае картина иная. Электронные книги — 24%. Еще 32% купили недавно бумажные. В Европе, возьмем, к примеру, Германию, на «бумагу» пришлось 58%, а на «цифру» — 10%.



