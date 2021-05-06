



Утром 6 мая на своих автомобилях они объехали госучреждения в Вильнюсе. Работники санатория не получают зарплату с января 2021 года, обвиняют в ситуации литовские власти и обещают устроить массовую голодовку.





Протест поддержала Литовская конфедерация профсоюзов, пишет delfi.lt. После того, как санаторий попал под санкции, его счета были заблокированы. Протестующие обещают объехать правительство, президентский дворец, МИД, здание Swedbank, парламент и сигналить у каждого здания.





«Возле каждой точки мы остановимся и будем сигналить. Мы протестуем против произвола МИД Литвы. Мы требуем, чтобы МИД в первую очередь признал свою вину, а не прятался за спиной Swedbank. Последний документ, который мы получили от депутата Брониса Ропе, доказал, что санаторий ни в какие списки не включен, за применение санкций отвечает МИД», — говорит лидер профсоюза работников санатория Витаутас Чесна.





В сложившейся ситуации работники санатория обвиняют МИД Литвы и угрожают массовой голодовкой, в которой примут участие 400 семей работников санатория.





«Если власти не обратят внимания на наш протест, значит, они хотят, чтобы люди голодали. Если они хотели, чтобы люди голодали, в следующий раз мы соберемся возле МИД, 400 семей, и объявим голодовку», — заявляет лидер профсоюзов.





Президент Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене также возлагает вину на МИД Литвы:





«МИД нам долго говорил, что это не они назначили санкции, что это указ из ЕС. Мы обратились в Европейскую конфедерацию профсоюзов, чтобы выяснить весь механизм. Нам дали ясный ответ: только страна решает, какие санкции и в отношении кого применять. Значит, кто-то врет, решение было в руках МИД», — говорит она.





Как заявляет Инга Ругинене, уволенные сотрудники санатория не смогут найти себе работу в Друскининкае. «Кто из нас сейчас хотел бы лишиться работы и жилья? Это же семьи с детьми, это большая социальная катастрофа, они просто хотят работать. И они говорят: хорошо, не режим, пусть кто-то другой перенимает санаторий, тогда люди смогут работать», — заявляет профсоюзный лидер.





Напомним — Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко пригрозил Евросоюзу тем, что если тот будет продолжать политику санкций в отношении нашей страны, то пострадает европейский бизнес в Беларуси.





«Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет”, — заявил он.