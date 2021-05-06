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“Знакомые называют героем”: как экс-силовики реагируют на лишение званий

6 мая опубликован указ Александра Лукашенко о лишении бывших силовиков воинских и специальных званий. Среди них как те, кто ушёл после августа 2020-го, так и те, кто покинул силовые структуры много лет назад. Все они с точки зрения белорусских властей совершили “действия, не совместимые со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства”.

“Знакомые называют героем”: как экс-силовики реагируют на лишение званий
Максим Денисевич и Алексей Шеметовец / Еврорадио
Еврорадио поинтересовалось у тех, кого внесли в этот “список предателей”: каково им теперь живётся — без прежних званий?

— Как тут прокомментировать? Это смешно и нелепо, но я был готов к такому, для меня это не стало сюрпризом. Ущемлённым себя не чувствую, — отвечает Алексей Шеметовец, экс-прапорщик, служивший в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

Рапорт на увольнение Алексея Шеметовца / Еврорадио

По словам Алексея, о том, что его лишили звания, он узнал от знакомых.

— Никто об этом меня не извещал. Хочу вот съездить в военкомат и сделать запись в военном билете, чтобы потом не вызывали.

В августе 2020-го было немало тех, кто выбрасывал в урну дембельскую форму и погоны, записывал гневные видео. А чем обычный прапорщик, ушедший по соображениям совести, мог насолить властям? Алексей теряется в догадках.

— Может, это из-за того, что служил в такой части — центральный командный пункт? Среди тех, кто лишился званий, есть даже те, кто уволился не по политическим, а по семейным обстоятельствам. Я с одним из этих людей общался, так он мне говорит: “Я уволился, потому что от меня жена чуть не ушла. Почему сейчас про меня кричат, что я предатель?”

Личные данные силовиков, ушедших по соображениям совести, публиковались в провластных телеграм-каналах. О Шеметовце там написали как о “жертве информационного шума”. Он говорит, что после публикаций в этом тг-канале бывшие силовики подвергались преследованию, подогреваемому пропагандистами из государственных СМИ.


— В этой группе и номера телефонов, и наши настоящие адреса указали. И теперь постоянно звонят те, кто, как я понимаю, поддерживает Лукашенко, говорят “предатель” и дичь всякую. Я на это всё не обращаю внимания. Занят сейчас, работаю, даже новости особо читать некогда.

За последние месяцы в Беларуси начато несколько уголовных дел в отношении тех, кто публиковал в сети данные действующих милиционеров, судей и прокуроров. Будут ли аналогичные уголовные дела против тех, кто разместил в телеграме личные данные бывших силовиков? А если нет — значит, в Беларуси, как в “Скотном дворе” Джорджа Оруэлла, “все равны — но некоторые ровнее других”?


Что по поводу лишения званий думают другие экс-силовики, попавшие в список?


— Ушёл потому, что стало стыдно носить форму. Клялся защищать народ и Конституцию, а не власть. Никто меня не упрекает, наоборот, друзья, соседи, знакомые называют героем, — говорит бывший оперативный дежурный в/ч 25888 Вячеслав Ковалевич. — Почему меня включили в этот список? Да как всегда: кого-то заметили, кого-то нет. Я горжусь, что меня отметили. Сослуживцы ни в чём не обвиняют, разве что могут попросить найти место на гражданке. Сам я сейчас учусь, недавно получил уровень английского В1, закончил курсы тестировщика. О том, что ушёл, не сожалею. Сегодня поступил бы так же.


— Какие испытываю ощущения? Изумительные. Я действительно рад, что меня лишили этого звания, так как меня больше ничего не связывает с эти стервозным режимом. Мой дед всегда мне говорил: "Максімка, на дурняў не абражайся”, — рассказывает Еврорадио бывший старший лейтенант внутренних войск Максим Денисевич. — Поддерживаю связь со многими сослуживцами, начиная от подполковников и заканчивая сержантами. Понятное дело, есть люди, которые не согласны с моей точкой зрения и обсуждают меня в узком кругу. Но даже в этом узком кругу есть люди, которые скидывают переписки “несогласных”. Меня это действительно радует: система скоро не выдержит, всё сгорит.
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