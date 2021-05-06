Фигуранту дела о попытке поджога милиционера грозит 18 лет заключения





Происшествие, которое расследует Могилевский облсуд, имело место в Краснопольском районе в ночь на 29 августа 2020 года. Тогда Ануфриев со своей бывшей женой Ириной Ануфриевой и приятелем Виктором Москалевым отдыхали недалеко от своей машины «Фольксваген Пассат». Мужчины употребляли спиртное, что вскоре заметили находившиеся в служебной командировке сотрудники ГАИ Моисейкин и Казакевич. Когда выпивший Ануфриев сел за руль, они попытались его остановить. Однако это было не так просто. Началась погоня, в результате которой «Фольксваген» под управлением нетрезвого водителя съехал на обочину у деревни Новое Житье.





Как объясняли в суде обвиняемые, они думали, что за ними гонятся переодетые в милицейскую форму бандиты из России. Видимо, поэтому они начали оказывать сопротивление гаишникам. Причем, как считает обвинение, Ануфриев делал это не только голыми руками. Сначала, не сумев убежать, он попытался облить бензином милицейскую «Джили», а затем облил горючей жидкостью Моисейкина, и стал требовать отдать ему табельный пистолет, угрожая зажечь зажигалку. В свою очередь сотрудники милиции применяли оружие, делая предупредительные выстрелы, а также стреляя по ногам оказывавших сопротивление мужчин. В потасовке участвовала и Ирина Ануфриева, которая сдерживала Казакевича, чтобы тот не мог задержать ее бывшего мужа, с которым она тем не менее продолжала вместе жить.





В результате драки у милиционеров, которым все-таки удалось выбить зажигалку из рук нападавшего, множественные травмы. Ануфриев и Москалев получили огнестрельные ранения и вскорости были задержаны.





Теперь все трое жителей Краснополья обвиняются в сопротивлении сотрудникам милиции (ч.2 ст.363 УК). В этом они все признают свою вину, раскаиваются и просят прощения у пострадавших. Москалеву, как и Ануфриеву, вменяется еще ч.4 ст.294 УК (хищение огнестрельного оружия, совершенное путем разбоя). Мужчины не считают себя виновными в этом, утверждая, что они лишь просили, чтобы гаишники убрали пистолет.





Наиболее тяжелые обвинения предъявлены Дмитрию Ануфриеву, среди которых покушение на особо жестокое убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Для него прокурор запросила 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Выступая в прениях, гособвинитель говорила, что этот обвиняемый уже пять раз судим и нигде не работает. Его вину усугубляет нахождение в состоянии алкогольного опьянения.





В отношении индивидуального предпринимателя Виктора Москалева, который также ыл выпивший в момент преступления, прокурор затребовала 11 лет заключения в колонии усиленного режима.





Ирине Ануфриевой, работающей оператором ПЭВМ в краснопольской библиотеке, считающейся активисткой БРСМ и Белорусского союза женщин, после слов гособвинителя грозит пять лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Женщина, в отличие от своих подельников, не находится под стражей. В отношении нее применен домашний арест.





В ближайшее время судья Могилевского облсуда Сергей Королев огласит свое решение судебной коллегии.