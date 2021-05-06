











Об этом сообщила ежедневная газета Северной Кореи “Нодон синмун”.





В статье издания отмечается, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в мире граждане страны должны иметь “общую и достаточную осведомленность о карантине”.





“Даже когда идет дождь, желтая пыль или вы наблюдаете как летят перелетные птицы или ветер уносит странные объекты, то это не просто природное явление, а способ, которым может быть занесен злокачественный вирус”, — отмечает газета.





В таких ситуациях граждан КНДР власти призвали проявлять бдительность. “Поддерживая и контролируя друг друга при соблюдении общественного карантина позволит привести к тому, что мы победим в этой битве. Давайте надежно защищать благополучие нашей страны и народа, постоянно сохраняя напряженную и мобилизованную обстановку”, - подчеркивается в статье.





Издание также приводит слова северокорейского лидера Ким Чен Ына, который призывает соблюдать карантин. Он также признал, что ситуация в здравоохранении страны усугубляется.





В статье северокорейского издания нет информации, есть ли заболевшие коронавирусом в КНДР. При этом газета подробно рассказывает о случаях инфицирования COVID-19 в мире, а также о жестких мерах, которые принимают правительства других стран.





Напомним, ранее власти Северной Кореи отказались от участия в летних Олимпийских играх, который пройдут в Токио. Такое решение в правительстве приняли из-за пандемии коронавируса.





Власти КНДР не сообщают о случаях заражения коронавирусом в стране. Однако с начала 2020 года в Северной Корее действуют жесткие карантинные меры, а границы государства закрыты.