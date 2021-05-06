+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Российский блогер умер после 40-дневной экспериментальной голодовки

В Абхазии умер 40-летний российский блогер Виталий Выграновский, который ради эксперимента решил устроить 40-дневную голодовку, сообщает НТВ.




Он вел блог на YouTube, где говорил, что давно планировал испытать себя и продержаться 40 дней без воды и еды. Он начал голодовку в марте в Москве.

На 10-й день блогеру стало плохо, его начала раздражать атмосфера города, и он решил уехать в Абхазию. На 20-й день Выграновский рассказал, что чувствует полное очищение, похудел и у него не осталось сил на физическую активность. На 35-й день мужчина чувствовал предсмертное состояние, но голодание не остановил.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]