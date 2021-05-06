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Организатор нападения на предпринимателя в Ивацевичах был задержан в Москве

Как оказалось, вооруженное нападение было этаким классическим «отжимом» бизнеса в стиле «лихих 90-х»


12 апреля в райцентре четверо неизвестных мужчин – двое граждан России и двое белорусов – напали на 26-летнего предпринимателя. Они избивали его руками и ногами, а также арматурой. Угрожали пистолетом. Всех четверых удалось задержать, и изначально дело было возбуждено за хулиганство. Но, как оказалось в ходе следствия, не все было так просто, пишет "Вечерний Брест" .

Ивацевичский предприниматель лично не знал нападавших, однако был знаком с «заказчиком» нападения. Им оказался 27-летний житель райцентра, который уехал в Москву и до настоящего времени находился там. В прошлом году мужчины пересеклись, и «москвич» предложил предпринимателю уроки по единоборствам, которыми сам занимался. В июле 2020 года они встретились в России, где и выяснилось, что намерения у «москвича» были иными. Мужчина потребовал отдать ему бизнес, который предприниматель вел в Ивацевичах. Когда тот отказался, «москвич» ударил его по голове и выстрелил в ногу из пистолета, а также угрожал ножом. Предпринимателю с трудом удалось вернуться домой, но история на этом не закончилась.

В марте нынешнего года четверо мужчин потребовали у мужчины вместо бизнеса 25 миллионов российских рублей, угрожая причинить вред здоровью родственников. Предприниматель ничего вымогателям не заплатил, и 12 апреля они напали на него прямо на улице.

Как рассказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, заказчиком и организатором шантажа оказался тот самый преподаватель уроков по единоборствам. На родине его объявили в межгосударственный розыск, а 28 апреля полицейские задержали белоруса в Москве. «Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере. Решается вопрос об экстрадиции фигуранта. Сейчас правоохранители устанавливают возможных пособников преступлений, а также проверяют причастность всех задержанных к другим эпизодам противоправной деятельности, в том числе в России», – пояснила Ольга Чемоданова.
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