Россиянин обвиняется в незаконном сбыте оружия в Беларуси

"В ходе расследования установлено, что 41-летний гражданин Российской Федерации в сентябре прошлого года на территории своей страны приобрел для дальнейшей реализации два автомата Калашникова, шесть пистолетов, два глушителя, патроны, взрыватель ручных гранат, корпус ручной осколочной гранаты. В начале сентября он на личном автомобиле, с находящимся в нем арсеналом приехал в Беларусь и спрятал оружие и боеприпасы в тайник на территории Минского района", - уточнили в ведомстве.





В СК рассказали, что для реализации своего умысла мужчина вступил в сговор с 25 и 23-летними минчанами, которые искали покупателя, вели переговоры, определяли время, место, способ передачи огнестрельного оружия, его компонентов и боеприпасов. Цену озвучивал организатор.





Реализовать свой преступный умысел обвиняемым не удалось, так как их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.





"Организатор был задержан около тайника на территории Минского района вблизи МГОЦ "Лидер", а в дальнейшем установлены и остальные участники. Следователем проведен осмотр участка местности, в ходе которого была изъята сумка с боеприпасами", - рассказали в СК.





По результатам расследования, всем фигурантам предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.3 ст.295 (покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, компонентов огнестрельного оружия, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Кроме этого организатору - 41-летнему гражданину Российской Федерации - предъявлено обвинение по ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, незаконные приобретение, перевозку и ношение компонентов огнестрельного оружия) и ч.1 ст.333-1 (незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия, его компонентов, боеприпасов, взрывных устройств) УК РБ.





Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.