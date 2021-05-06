Несчастный случай произошел 29 апреля. Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Александра Попова сообщила, что подросток остался жив. По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.





— До завершения проверки мы не можем однозначно утверждать: что именно привело к этому несчастному случаю. Но, я обращаю внимание родителей и всех взрослых, в чьи обязанности входит воспитание детей на необходимость уделять самое пристальное внимание досугу несовершеннолетних, тем более, что скоро начнутся летние каникулы. Нужно постоянно быть в курсе, где, с кем, как проводят дети и подростки свое свободное время, в какие игры они играют и какими страницами в Интернете интересуются, – сказала Александра Попова.





Следственный комитет не комментирует это происшествие.





В Главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома сообщили, что на место выезжал главный внештатный специалист управления.





Согласно его выводам, в заброшенном сарае деревни, где живет парень, дети и подростки проводили свободное время без надзора взрослых. Они делали нецензурные надписи на стене, курили, сжигали разные предметы. Фотографии своих развлечений несовершеннолетние выкладывали в закрытых Инстаграм-аккаунтах, доступных для просмотра только подписчикам.





Кроме этого, специалист главного управления здравоохранения Миноблисполкома получил информацию о том, что дети в сарае занимались игрой «собачий кайф», как они ее сами называют. Детская «шалость» связана с повешением и удушением. По предварительной информации, игрой подростки забавлялись как в этом сарае, так и других местах. И только по случайности все не закончилось трагедией.





Населенный пункт находится в Гацуковском сельсовете. Председатель сельского исполнительного комитета Владимир Чечко сказал:





— До тех пор, пока не закончится проверка по этому факту, я не буду ничего комментировать. Скажу только, что семья, в которой растет мальчик, не состоит ни на каких учетах.





Владимир Чечко отказался также пояснить, в чьей собственности находится сарай, в котором дети, согласно информации главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, играли в «собачий кайф».





Корреспондент МЛЫН.BY пообщался с директором школы, в которой учится мальчик. Директор рассказал, что подросток сейчас не посещает учебное заведение. Он находится дома. Семья у мальчика благополучная.





Практикующий семейный психолог из Молодечно Марина Волоскович рассказала, что может привести ребенка или подростка к «собачьему кайфу и в поисках каких ощущений он занимается такими «забавами».





— Увлечение детей подобными играми начинаются от недостатка внимания к ним и нарушения чувства самосохранения, — говорит Марина Волоскович. — В Интернете сейчас достаточно информации о поисках новых ощущений. Ко мне на прием приходил подросток. Он запросил в сети советы о том, как предотвратить суицид, а ему вместо этого предложили пять способов безболезненно уйти из жизни. Я консультировала родителей девочки, которая занимается самопорезанием для того, чтобы физической болью унять боль психологическую. У вашего парня, возможно, есть личные душевные переживания, и «собачий кайф» он нашел как способ восполнить недостаток эмоциональных контактов с близкими людьми.





По словам Марины Волоскович, если говорить о физических ощущениях, которые ищет ребенок или подросток, занимаясь играми с удушением, то это — изменение состояния, желание посмотреть «мультики», когда мозг в результате недостатка кислорода начинает выдавать какие-то картинки.





— Если вы говорите, что семья у этого мальчика вполне благополучная, то причиной в этом случае могут стать друзья подростка, которые выступают в роли «учителей». Они предлагают попробовать «собачий кайф», утверждая, что это круто, — говорит Марина Волоскович. — Но, в любом случае, наилучший способ избежать подобных игр, которые могут закончиться трагически, — это занять ребенка или подростка здоровой целью. Тогда ему будет просто некогда подумать над идеей получить «собачий кайф».





Детский психиатр «Городского клинического детского психиатрического диспансера» города Минска Александра Апанасевич рассказала журналисту нашего портала, что нет проблемы повального обращения родителей к детским психиатрам по этой теме.





— В моей практике за последние полгода вспоминаю два или три случая подобных обращений, — говорит доктор. — Пациентами были и мальчики, и девочки в возрасте 12-13 лет. Как правило, «собачий кайф» дети пытаются получить в компаниях. Друзья говорят подростку, что это круто, что есть возможность «полетать», реально посмотреть на себя со стороны. Слово «кайф» в этом определении говорит само за себя. Вместе с тем, цель самоубийства никогда не ставится. Ну, и отмечу, что забава ведь не новая. Я, когда была ребенком в таком возрасте, ездила в детские лагеря в конце 90-х – начале 00-х годов, и уже тогда в этих лагерях мои ровесники занимались такими играми.





Областные ведомства обсудят методы борьбы с «собачим кайфом»





Начальник Главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская предложила провести на базе главного управления по образованию Миноблисполкома межведомственное областное видеосовещание с приглашением представителей УВД, комиссии по делам несовершеннолетних, главного управления идеологической работы и по делам молодежи, управления МЧС и Главного управления по здравоохранению Миноблисполкома.





Старший помощник прокурора Минской области Лариса Пархимович сказала журналисту нашего портала, что в совещании примет участие сотрудник областной прокуратуры.





Планируется, что на видеосовещание в районные студии пригласят специалистов отделов образования райисполкомов и Жодинского горисполкома для выработки межведомственного подхода и активизации мероприятий по профилактике рискованного и аутоагрессивного поведения несовершеннолетних и пресечения деятельности групп детей и подростков, практикующих такие игры.







