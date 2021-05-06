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Официально: ветераны ВОВ не получат в этом году единовременные выплаты к 9 Мая

Белорусские власти вновь нашли, на ком сэкономить.

Официально: ветераны ВОВ не получат в этом году единовременные выплаты к 9 Мая
Архивное фото, открытые источники
Единовременных выплат ветеранам к 9 Мая в этом году в Беларуси не будет. Эту информацию официально подтвердили на пресс-конференции, приуроченной к празднику.

— Выплат, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено, — сообщила в ответ на вопросы журналистов представитель Министерства труда и социальной защиты.

Напомним, в предыдущие два года единовременные материальные выплаты для ветеранов были предусмотрены. Однако это были юбилейные годы. В 2018-м, к примеру, таких выплат не было.

И все же на фоне того, как активно белорусская пропаганда стала эксплуатировать тему войны, отказ от выплат ветеранам в честь Дня Победы выглядит кощунством. Тем более, что за предыдущий коронавирусный год ветеранов стало меньше почти на треть. 
"Белорусский партизан"
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