Единовременных выплат ветеранам к 9 Мая в этом году в Беларуси не будет. Эту информацию официально подтвердили на пресс-конференции, приуроченной к празднику.





— Выплат, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено, — сообщила в ответ на вопросы журналистов представитель Министерства труда и социальной защиты.





Напомним, в предыдущие два года единовременные материальные выплаты для ветеранов были предусмотрены. Однако это были юбилейные годы. В 2018-м, к примеру, таких выплат не было.





И все же на фоне того, как активно белорусская пропаганда стала эксплуатировать тему войны, отказ от выплат ветеранам в честь Дня Победы выглядит кощунством. Тем более, что за предыдущий коронавирусный год ветеранов стало меньше почти на треть.



