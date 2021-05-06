+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Врач Станислав Сапун, задержанный на прогулке с ребёнком, осуждён на 15 суток

5 мая прошёл суд над хирургом-стоматологом Станиславом Сапуном, который работает в частных клиниках.

Его задержали во вторник около 13 часов, когда он пошёл на прогулку с ребёнком возле дома. Домой они вернулись в сопровождении милиционеров, которые не объяснили жене Сапуна причину его задержания. В результате врача завезли в Первомайское РУВД.

В среду в суде Станислава Сапуна признали виновным в "мелком хулиганстве". Якобы мужчина "нецензурно выражался" и "хватал граждан за руки". Напоминаем, что он был на прогулке с ребёнком! Но о "нарушении общественного порядка" заявил свидетель-милиционер, рассказывает жена Сапуна, которая присутствовала на судебном заседании.

Станислав Сапун заявил, что таких действий он не совершал, его просто ознакомили в Первомайском РУВД с протоколом, в котором эти действия были описаны. Видеозаписей в материалах дела не было представлено: "техническая неисправность камер". Суду же свидетельства милиционера оказалось достаточно, чтобы отправить врача за решётку.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]