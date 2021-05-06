Его задержали во вторник около 13 часов, когда он пошёл на прогулку с ребёнком возле дома. Домой они вернулись в сопровождении милиционеров, которые не объяснили жене Сапуна причину его задержания. В результате врача завезли в Первомайское РУВД.





В среду в суде Станислава Сапуна признали виновным в "мелком хулиганстве". Якобы мужчина "нецензурно выражался" и "хватал граждан за руки". Напоминаем, что он был на прогулке с ребёнком! Но о "нарушении общественного порядка" заявил свидетель-милиционер, рассказывает жена Сапуна, которая присутствовала на судебном заседании.





Станислав Сапун заявил, что таких действий он не совершал, его просто ознакомили в Первомайском РУВД с протоколом, в котором эти действия были описаны. Видеозаписей в материалах дела не было представлено: "техническая неисправность камер". Суду же свидетельства милиционера оказалось достаточно, чтобы отправить врача за решётку.