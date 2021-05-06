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«Минсктранс» приостанавливает рейсы в Вильнюс с 9 мая

С 9 мая меняется расписание движения автобусов по маршруту Минск — Вильнюс.


«Приостанавливается ежедневное выполнение рейсов по международному маршруту Минск-Вильнюс временем отправления из Минска в 14:20, из Вильнюса - в 18:30» - говорится в сообщении в Telegram-канале ГП «Минсктранс».

При этом будет организована перевозка пассажиров по понедельникам, вторникам и воскресеньям с отправлением из Минска в 1:50, а из Вильнюса — в 9:00.
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