«Минсктранс» приостанавливает рейсы в Вильнюс с 9 мая





«Приостанавливается ежедневное выполнение рейсов по международному маршруту Минск-Вильнюс временем отправления из Минска в 14:20, из Вильнюса - в 18:30» - говорится в сообщении в Telegram-канале ГП «Минсктранс».





При этом будет организована перевозка пассажиров по понедельникам, вторникам и воскресеньям с отправлением из Минска в 1:50, а из Вильнюса — в 9:00.