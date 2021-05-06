







Напомним, ранее по этому поводу многотысячные процессии Божьего Тела проходили по центральным улицам белорусской столицы - с остановками на площади Победы, на Октябрьской площади, возле Красного и кафедрального костелов.





В прошлом году из-за пандемии праздник прошел без процессии по улицам, однако верующие собирались на площадях перед кафедральным и Красным костелами.





А в этом году общеминская процессия Божьего Тела состоится только на прикостельной территории прихода Пресвятой Троицы (св. Роха) на Золотой Горке. Об этом говорится в сообщении Апостольского администратора Минско-Могилевской архиепархии епископа Казимира Великосельца, опубликованном на Сatholic.by.





Причина - коронавирус или запрет властей, догадайтесь сами.







