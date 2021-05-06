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Без процессии по улицам: на католический праздник традиционного шествия в столице не будет

Впервые за последние годы в Минске не будет публичного празднования торжества Пресвятого Тела и Крови Христа, которое католики в 2021 году отметят 3 и 6 июня.



Напомним, ранее по этому поводу многотысячные процессии Божьего Тела проходили по центральным улицам белорусской столицы - с остановками на площади Победы, на Октябрьской площади, возле Красного и кафедрального костелов.

В прошлом году из-за пандемии праздник прошел без процессии по улицам, однако верующие собирались на площадях перед кафедральным и Красным костелами.

А в этом году общеминская процессия Божьего Тела состоится только на прикостельной территории прихода Пресвятой Троицы (св. Роха) на Золотой Горке. Об этом говорится в сообщении Апостольского администратора Минско-Могилевской архиепархии епископа Казимира Великосельца, опубликованном на Сatholic.by.

Причина - коронавирус или запрет властей, догадайтесь сами.
"Белорусский партизан"
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