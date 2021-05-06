



Общий рейтинг Moderna оказался выше, чем у вакцин AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарата для животных Zoetis.





Эксперты конгресса "наградили" американскую вакцину еще одним званием - "Лучшая новая технология/платформа вакцины".





World Vaccine Congress Washington 2021 - трехдневный американский конгресс, посвященный вакцинам. В этом году он состоялся в онлайн-формате.



