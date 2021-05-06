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Всемирный конгресс вакцин в Вашингтоне назвал лучшую вакцину от COVID–19

По версии Вашингтонского Всемирного конгресса вакцин лучшей вакциной от коронавируса является препарат Moderna - разработка одноименной американской компании и Национального института здоровья США.


Общий рейтинг Moderna оказался выше, чем у вакцин AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарата для животных Zoetis. 

Эксперты конгресса "наградили" американскую вакцину еще одним званием - "Лучшая новая технология/платформа вакцины". 

World Vaccine Congress Washington 2021 - трехдневный американский конгресс, посвященный вакцинам. В этом году он состоялся в онлайн-формате.
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