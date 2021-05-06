Всемирный конгресс вакцин в Вашингтоне назвал лучшую вакцину от COVID–19
По версии Вашингтонского Всемирного конгресса вакцин лучшей вакциной от коронавируса является препарат Moderna - разработка одноименной американской компании и Национального института здоровья США.
Общий рейтинг Moderna оказался выше, чем у вакцин AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарата для животных Zoetis.
Эксперты конгресса "наградили" американскую вакцину еще одним званием - "Лучшая новая технология/платформа вакцины".
World Vaccine Congress Washington 2021 - трехдневный американский конгресс, посвященный вакцинам. В этом году он состоялся в онлайн-формате.
11:21 06/05/2021
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