В Минске задержаны пять работников диагностической станции. Они брали взятки за прохождение техосмотра
Пятеро работников одной из диагностических станций были задержаны после получения взяток за «благополучное решение вопросов» о прохождении государственного технического осмотра. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В обязанности указанных должностных лиц входило обеспечение допуска машин к участию в дорожном движении. Как оказалось, по предварительному сговору за благоприятное решение вопросов мужчины получали вознаграждение в размере 20 долларов за одну машину.
Некоторая сумма денег, полученных задержанными путем взяток, была изъята. Сколько еще они заработали ранее, пока выясняется.
10:15 06/05/2021
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