Не было бы счастья... Ещё один брак с политзаключённым, на этот раз в Гродно

Ещё один брак с политзаключённым, на этот раз в Гродно. 43-летний предприниматель Михаил Юдин в марте 2021-го получил 4 года колонии общего режима за то, что осенью прошлого года во время акции протеста пытался отбить девушку у омоновца.