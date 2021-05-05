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Стало известно о возможном падении на Землю неконтролируемой китайской ракеты

Стало известно, что китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может войти в атмосферу и упасть на Землю. При этом место возможного падения не уточняется, передает CNN со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда.


Он подчеркнул, что, согласно информации Космического командования, ракета войдет в атмосферу приблизительно 8 мая. По словам Ховарда, точное место можно будет определить за несколько часов до этого. В настоящее время это невозможно из-за скорости объекта.

«Мы ожидаем, что она вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч километров в час — прим.). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тысяч миль», — рассказал телеканалу ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.
Lenta.ru
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