



Он подчеркнул, что, согласно информации Космического командования, ракета войдет в атмосферу приблизительно 8 мая. По словам Ховарда, точное место можно будет определить за несколько часов до этого. В настоящее время это невозможно из-за скорости объекта.





«Мы ожидаем, что она вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч километров в час — прим.). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тысяч миль», — рассказал телеканалу ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.







