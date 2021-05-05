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«Дорога в ямах, а они знаки красят в красно-зелёный»: власти только еще больше злят людей

«Участок дороги Кабаки-Малеч. Метров 200 она вся в ямах. Впереди видим знак «Малеч», который перекрасили в красно-зелёный цвет. А возле самого знака дорога вся в ямах», – рассказал местный житель.




Его возмутило, что на перекраску въездных знаков в населенные пункты деньги находятся, а дорогу не ремонтируют.

«За что мы платим налоги?» – спрашивает местный житель.

В апреле в Берёзовском районе стали перекрашивать некоторые знаки на въезде в населенные пункты в цвета государственного флага. Например, в Берёзе и Белоозёрске.

Позже перекрасили и в агрогородке Малеч. Сейчас этот красно-зелёный знак выделяется своими яркими цветами над дорожными ямами.



Что ещё красят в красно-зелёный

Перекрашивание в цвета государственного флага различных объектов происходит не только в Берёзовском районе. Например, в Бресте на красно-белой трубе ТЭЦ нарисовали большой красно-зелёный флаг, а недавно ему сделали даже подсветку.

А в Мостах Витебской области перекрасили в красно-зелёный стелу в память погибших во время войны земляков. Ранее стела была серого цвета.
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