











Его возмутило, что на перекраску въездных знаков в населенные пункты деньги находятся, а дорогу не ремонтируют.





«За что мы платим налоги?» – спрашивает местный житель.





В апреле в Берёзовском районе стали перекрашивать некоторые знаки на въезде в населенные пункты в цвета государственного флага. Например, в Берёзе и Белоозёрске.





Позже перекрасили и в агрогородке Малеч. Сейчас этот красно-зелёный знак выделяется своими яркими цветами над дорожными ямами.













Что ещё красят в красно-зелёный

Перекрашивание в цвета государственного флага различных объектов происходит не только в Берёзовском районе. Например, в Бресте на красно-белой трубе ТЭЦ нарисовали большой красно-зелёный флаг, а недавно ему сделали даже подсветку.





А в Мостах Витебской области перекрасили в красно-зелёный стелу в память погибших во время войны земляков. Ранее стела была серого цвета.



