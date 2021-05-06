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«Не было у него умысла». Наехавшего на пятерых силовиков водителя BMW начали судить повторно

В апреле 25-летнего Тихона Осипова судили в Минском городском суде за наезд на колонну силовиков во время протестов в августе прошлого года, а также за ложный донос

«Не было у него умысла». Наехавшего на пятерых силовиков водителя BMW начали судить повторно
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Обвиняемый Тихон Осипов
После ДТП парень заехал на машине в водоем, оставил ее там и заявил об угоне. Судебный процесс прошел полностью, в прениях прокурор запросил для обвиняемого 12 лет колонии, а адвокат заявил, что Осипов преступления не совершал, пишет auto.tut.by. Оставалось лишь огласить приговор, однако этого не произошло: уголовное дело начали рассматривать заново, с другими судьей и народными заседателями.

Что было во время первого рассмотрения дела

Напомним, 25-летнего Тихона Осипова обвиняют по нескольким статьям УК: участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293), покушение на убийство сотрудников ОВД (ч. 1 ст. 14 и ст. 362) и ложный донос (ч. 1 ст. 400). Максимальные санкции по преступлениям предусматривают наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Согласно обвинению, 11 августа прошлого года парень принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии, на котором люди выступали против признания результатов выборов президента Беларуси. Возле дома № 56 на улице Притыцкого, находясь за рулем BMW, Тихон наехал на колонну силовиков, а потом скрылся с места происшествия. После этого утопил BMW в водоеме и сообщил в милицию, что авто угнали.

Уголовное дело начали рассматривать в Минском городском суде 12 апреля. Заседание вел судья Дмитрий Цекал, сторону обвинения представлял Антон Тюменцев, защищала обвиняемого Людмила Чечикова.

По делу проходят пятеро пострадавших: Васильченко, Остапенко, Голес, Лепешкин и Протас — это военнослужащие внутренних войск МВД, которые в дни протестов были командированы в столицу из Витебской области. После наезда у силовиков были ушибы и ссадины.

Осипов согласился с обвинением лишь в части ложного доноса об угоне авто. Он отрицал, что принимал участие в массовых беспорядках, убивать военнослужащих не намеревался. Во время дачи показаний объяснил, что 11 августа вместе с друзьями отправился в город покататься и «посмотреть флешмоб», но попал в затор. На Притыцкого, куда выехал Тихон, находились военнослужащие со щитами. Они прошли мимо автомобиля, не трогая его. Но позади шли силовики с оружием и били стоящие машины, вытягивали из них людей и укладывали лицом в асфальт. Отметим, что в суде так и не выяснили, кто так жестко обходился с гражданами.

Осипов испугался увиденного, опасался, что в отношении него силовики поступят так же, и решил уехать оттуда. BMW, сигналя и мигая фарами, тронулся в сторону шеренги военнослужащих. Силовики начали наносить удары по BMW, разбили стекла и зеркало. По словам обвиняемого, от страха он пригнулся и не видел, куда ехал.

После обвиняемый заехал в парк Тивали, где было очень темно. Водитель не знал, что в нем находится, поэтому нечаянно заехал в водоем, откуда выбрался, а машину бросил. Добравшись домой, он заявил в милицию, что авто угнали, — решил, что так будет лучше, к тому же милиция вытащит авто из воды.

В процессе показания дали пострадавшие военнослужащие и свидетели — друзья обвиняемого и силовики, изучили письменные материалы дела. Пострадавшие сообщили, что материальную компенсацию морального вреда им выплатили и претензий к Осипову они не имеют. А военнослужащий Михаил Протас заявил, что обиды на обвиняемого не держит и считает, что у того не было умысла на убийство.

Во время прений гособвинитель Антон Тюменцев запросил для Осипова наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Адвокат Людмила Чечикова заявила: «Вина Осипова не нашла подтверждения, скорее нашла в суде опровержение».

27 апреля в суде должны были огласить приговор, однако судья Дмитрий Цекал объявил, что судебное разбирательство будет возобновлено.

Суд по второму кругу и те же вопросы

Сегодня уголовное дело начали рассматривать «с нуля». Заменили судью и народных заседателей — теперь председательствует Петр Орлов. Прежними остались государственный обвинитель — Антон Тюменцев, и адвокат обвиняемого — Людмила Чечикова. Прибыли четверо пострадавших, пятый — Остапенко — не явился, так как заболел.

Было решено, что первым на заседании будет допрошен обвиняемый Осипов, потом показания дадут потерпевшие — на два следующих дня вызвали свидетелей по делу.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Судья Петр Орлов во время заседания по другому уголовному делу
Прокурор Артем Тюменцев зачитал обвинительную часть, каких-то ее отличий от той, что была оглашена при первом рассмотрении, замечено не было. Статьи, по которым обвиняется Тихон Осипов, те же.

После произвольного рассказа обвиняемого о событиях 11 августа дополнительные вопросы ему начали задавать гособвинитель и судья.

— Были ли вы подписаны на канал (который признан экстремистским. — Прим. AUTO.TUT.BY), интересуетесь ли вы политикой, какие вещи вы брали с собой в машину, зачем вам нужен был респиратор и шлем, йод и бинт, для чего покупали воду, батончики, бело-красный флаг, известно ли вам, какой смысл хранит этот флаг? — вопросы прокурора не особенно отличались от тех, которые задавали на первом суде.


Впрочем, и ответы на них Осипов давал аналогичные тем, что уже были озвучены ранее.

— А зачем вы сигналили во время движения? — уточнил у обвиняемого судья.

— В моем родном городе (Калинковичи. — Прим. AUTO.TUT.BY) это повсеместно — посигналить знакомому в качестве приветствия.

— Но вы в Минске. Вам известно, что запрещена подача звукового сигнала без оснований? <…> А как вы могли наклониться за рулем, когда в авто разбивали стекла, если в тот момент были пристегнуты?

— Опустил голову, спрятался за руль, ремень этому не мешает, — объяснил Осипов.

Допрос обвиняемого прошел довольно быстро — около двух часов, в первое рассмотрение он происходил в течение двух дней.

Пострадавшие: «Не было у него умысла»

После обеда в суде дали показания потерпевшие военнослужащие. Они были аналогичны данным раньше, но с некоторыми дополнениями. Например, у адвоката возникли вопросы к пострадавшим в связи с сообщением прокурора, что «боевая и физическая подготовка военнослужащих не позволила завершить водителю BMW задуманное».

— Чему уделяется внимание во время вашей физической подготовки, может быть, это бег, преодоление препятствий?

— Это общая подготовка, на все. Также учимся уходить и уклоняться от разного вида транспортных средств. Эти занятия происходят на полигоне, последний раз этому учились примерно в июле 2020 года, — сообщил Евгений Васильченко, который служит дежурным по КПП.

Васильченко рассказал, что удар авто пришелся ему в правое колено, которое было защищено экипировкой. При этом защита не пострадала, а военнослужащий с ушибом попал в госпиталь на три дня.

Военнослужащий Голес после наезда на него авто упал, но тут же поднялся и продолжил нести службу. Парень сказал, что экипировка, «возможно» не защитила его при падении, ведь он оперся на руки. Хотя в протоколе с его слов было написано, что «защитила амуниция».

— Удар был в икры ног, там защиты нет. А амуниция — это бронежилет, я в нем на капот машины лег, — сказал пострадавший и добавил про действия обвиняемого: — Неумышленный наезд у него был.

— Ведь раньше вы говорили (и это есть в протоколе), что водитель намеренно въехал в людей. Почему вы поменяли свое мнение? — спросил судья.

— Не знаю, так я решил. Никто от его наезда не пострадал.

Пострадавший Лепешкин также заявил, что не считает действия Осипова умышленными, хотя во время следствия он говорил обратное.

— Тогда я не мог точно оценить обстановку. А сейчас понимаю, что не могу точно утверждать, что действовал он намеренно, — объяснил свою позицию пострадавший.

В материалах дела есть показания Лепешкина, где он утверждал, что перед наездом BMW слышал звук ускорения авто. Однако на заседании он отметил, что плохо разбирается в машинах и звук двигателя нарастал, потому что авто продолжало двигаться и приближаться. В то же время он сказал, что наезд мог бы привести к более тяжелым последствиям, если бы на его голове не было шлема.
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