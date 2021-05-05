Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на 6 мая
Синоптики снова предупреждают белорусов о неблагоприятных погодных условиях. В связи с усилением ветра 6 мая объявлен оранжевый уровень опасности.
В четверг, 6 мая, в большинстве районов страны, а также в столице ожидается усиление ветра порывами до 15–20 м/с. Белгидромет в связи с этим объявил на 6 мая оранжевый уровень опасности.
Дневная температура воздуха при этом по Республике составит днем +9… +15 °C, пишет Телеграф.
22:02 05/05/2021
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