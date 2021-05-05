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Смертность от инфекций в первом квартале 2021 года в 10 раз больше, чем в 2020

Смертность от инфекционных заболеваний за первые 4 месяца 2021 года в Витебской области в 10 раз больше, чем за тот же период 2020-го года.

Коронавирус / DW

Такие данные от витебских врачей получила редакция Еврорадио.

Согласно статистике, за первые четыре месяца 2020 года от инфекционных и паразитарных заболеваний в Витебской области умерли 68 человек, а в этом году — 688. Смертность в 25 раз увеличилась в Лепельском районе, в 16 раз — в Новополоцке, в 9 раз — в Витебске. Большая часть умерших — это люди старше трудового возраста. В целом по Витебской области это 546 человек (и 142 человека трудового возраста).

Коронавирус считается одним из инфекционных заболеваний и, вероятнее всего, такие изменения в статистике объясняются именно пандемией COVID-19.  К официальной статистике Минздрава у Еврорадио не раз возникали вопросы. 
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