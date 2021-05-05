Коронавирус / DW





Такие данные от витебских врачей получила редакция Еврорадио.





Согласно статистике, за первые четыре месяца 2020 года от инфекционных и паразитарных заболеваний в Витебской области умерли 68 человек, а в этом году — 688. Смертность в 25 раз увеличилась в Лепельском районе, в 16 раз — в Новополоцке, в 9 раз — в Витебске. Большая часть умерших — это люди старше трудового возраста. В целом по Витебской области это 546 человек (и 142 человека трудового возраста).





Коронавирус считается одним из инфекционных заболеваний и, вероятнее всего, такие изменения в статистике объясняются именно пандемией COVID-19. К официальной статистике Минздрава у Еврорадио не раз возникали вопросы.