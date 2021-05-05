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Uber и «Яндекс.Такси» попали под пристальное внимание ГАИ

Столичная ГАИ сообщает, что в Минске слишком много ДТП по вине водителей из Uber и «Яндекс.Такси». За четыре месяца этого года уже 99 случаев. Пострадали три человека. Поэтому дорожная милиция сейчас будет пристально следить этими машинами такси.


В январе — апреле, по данным Госавтоинспекции, в столице было семь фактов, когда водители этих сервисов садились за руль пьяными. Столько же случаев с водителями-бесправниками.

Зарегистрировано 85 нарушений правил маневрирования, проезда пешеходных переходов, в том числе повлекших создание аварийной обстановки, пишет Office Life.
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