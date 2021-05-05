Uber и «Яндекс.Такси» попали под пристальное внимание ГАИ

Столичная ГАИ сообщает, что в Минске слишком много ДТП по вине водителей из Uber и «Яндекс.Такси». За четыре месяца этого года уже 99 случаев. Пострадали три человека. Поэтому дорожная милиция сейчас будет пристально следить этими машинами такси.