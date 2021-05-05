После флагштоков пропала клумба. У ПВТ «стёрли» упоминания про ПВТ





Вот так территория у ПВТ выглядела в августе прошлого года.









А вот так выглядит сейчас.









dev.by обратился с вопросами к ПВТ, администрации Первомайского района и «Зеленстрою» Первомайского района.





В «Зеленстрое» сообщили, что это решение исполкома. А в администрации Первомайского района — что именно «Зеленстрой» «отвечает за данную территорию, это их решение и они сделали то, что нужно».





Как следует из объяснений администрации и «Зеленстроя», территорию облагородили, и это никак не связано с политикой — только с программой озеленения МКАД. Уже два года «Зеленстрой» высаживает кустарники на откосах кольцевой. В этом году дошла очередь и до «клумбы ПВТ».





Почему в процессе облагораживания МКАД «Зеленстрой» убрал надпись ПВТ на английском? Как пояснили dev.by, «обслуживанием» надписи занимался ПВТ. Но со временем буквы проржавели и выглядели непрезентабельно. К тому же высаженные здесь многолетние растения плохо росли на откосах МКАД и портили вид. Теперь их место занял пузыреплодник калинолистный двух сортов и спирея японская крупнолистная, — посмотрите, как похорошела территория.









В Парке не прокомментировали ситуацию.