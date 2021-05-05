



"По данным следствия, с августа 2020 года по январь 2021 года, являясь директором ООО "Спецтехинновация", мужчина путем обмана должностных лиц пяти лесхозов и завода мошенническим путем завладел принадлежащими указанным юридическим лицам денежными средствами на общую сумму более Br250 тыс.", - говорится в сообщении ведомства.





Директор фирмы участвовал в процедурах государственных закупок, становясь победителем, он заключал договоры с заказчиками на поставку различной продукции, в том числе тракторов и станков. Условием заключения договора было внесение частичной предоплаты.





"После получения денежных средств от заказчиков фигурант по различным причинам взятые на себя обязательства не выполнял и не намеревался, на их телефонные звонки не отвечал. Все полученные противоправным способом денежные средства он присваивал", - рассказали в СК.



