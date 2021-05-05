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Фотографии невесты и силовика из Беларуси обсудили в Берлине

Снимки белорусской фотожурналистки вошли в новый фотоальбом "Репортеров без границ". Ежегодно правозащитная организация напоминает о важности свободы прессы, публикуя актуальные фотографии.

Фотографии невесты и силовика из Беларуси обсудили в Берлине
Снимок Виолетты Савчиц из фотоальбома Репортеров без границ
В нынешнем 27-м выпуске фотоальбома международной организации "Репортеры без границ" (RSF) - работы более двух десятков фотожурналистов из Беларуси, Бразилии, Греции, Турции, США и других стран. В него входят снимки, отражающие значимые политические и общественные события в той или иной стране, которые в прошлом году освещались в мировых СМИ и остались в коллективной памяти. Свои фотографии журналисты предоставляют бесплатно, а деньги, вырученные от продажи книги, идут, например, на оплату адвокатов и медицинскую помощь пострадавшим от преследований коллегам. Каждый год, выпуская такой фотоальбом, организаторы проекта отдают дань профессионализму журналистов и напоминают о важности свободы прессы, пишет DW.

Коронавирус, беженцы, протесты в Беларуси


На страницах нынешнего фотоальбома среди прочего задокументированы драматические последствия пандемии коронавируса для бедных слоев населения в Бразилии и Южной Африке, трагедия беженцев, оказавшихся на греческом острове Лесбос, накал страстей во время предвыборной гонки в США.

Лало де Алмейда. Снимок из Сан-Паулу

Для Беларуси ключевым событием 2020 года стали президенсткие выборы и массовые протесты после них. Снимки, включенные в фотоальбом "Репортеров без границ", сделала Виолетта Савчиц - фотожурналистка, работающая для различных белорусских независимых СМИ. Объектив ее камеры фиксировал многотысячные уличные акции протеста в Минске. На одном из августовских снимков молодая девушка обнимает силовика, охранявшего Дом правительства и опустившего щит. "У людей тогда появилась надежда, что силовики - с народом. Это был момент такого эмоционального накала. Люди бросились обнимать, целовать силовиков. После было много критики в адрес девушек, обнимавших силовиков. Для меня эта травля была неприемлема", - рассказала Виолетта Савчиц на презентации фотоальбома вечером 3 мая в берлинском Театре им. Горького.

Особый интерес у нее вызывали женские марши. На другом ее снимке - 24-летняя Анна в свадебном платье ее мамы, которому столько же лет, сколько Лукашенко находится у власти. Судьба Анны напоминает судьбу многих белорусских студентов.


После протестов Анну задерживали два раза, последний - на 10 суток. А после отчисления из Академии искусств ей пришлось уехать в Польшу, где она планирует продолжить образование.

Запрет на профессию журналиста


На презентации книги большое внимание было уделено и непростой работе сотрудников независимых СМИ в Беларуси, давление на которых с протестами только усилилось. В ежегодном мировом рейтинге свободы прессы Беларусь занимает 158-е место из 180. По данным Белорусской ассоциации журналистов, с мая 2020 года было более 500 случаев задержания журналистов в Беларуси. На данный момент 11 представителей СМИ находятся за решеткой.

Участники дискуссии в Берлине (слева направо): журналист Инго Пец, актриса Рут Райнекке, фотожурналист Виолетта Савчиц, представитель RSF Джемма Перцген

Саму Виолетту Савчиц приговорили к выплате штрафа за то, что она освещала для БелаПАН акцию людей с ограниченными возможностями здоровья в октябре прошлого года. "В Беларуси практически действует запрет на профессию журналиста. Фотографировать на улице мало кто соглашается. Когда ты выходишь с камерой на улицу, становишься преступником для властей", - рассказала Виолетта Савчиц о работе независимых журналистов в Беларуси. Сейчас, по ее словам, возможности очень ограничены: можно делать истории политзаключенных, рассказывать человеческие истории, ходить на некоторые суды. Однако, как отмечает Виолетта, борясь с профессиональными журналистами, власти не учли, что каждый может снять видео задержания на мобильный телефон, каждый может стать свидетелем.

"Стратегия режима состоит в том, чтобы не допустить распространения информации о репрессиях. А репрессии и абсурдные судебные процессы продолжаются каждый день", - отметил немецкий журналист из проекта "Декодер", знаток беларуси Инго Пец (Ingo Petz). У иностранных корреспондентов почти нет возможности работать в стране, прекращено вещание телеканала Euronews, готовится ужесточение закона о СМИ, на местных журналистов оказывают давление, подчеркнул эксперт. "Теперь такое сложное время, что просто хочется продержаться один день и остаться на воле", - резюмировала Виолетта Савчиц. Ей хотелось бы, чтобы жители других стран больше интересовались Беларусью, информировали себя и проявляли солидарность.
Источник: Янина Мороз
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