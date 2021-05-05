Развод Билла Гейтса: что стоит за распадом самой известной IT-семьи

Фото: Melinda French Gates/Twitter | Билл и Мелинда Гейтс прожили в браке 27 лет





Четвертый в списке самых богатых людей мира, 65-летний Билл Гейтс разводится со своей 56-летней женой Мелиндой после 27 лет брака, и эта новость стала топ-темой в мировых СМИ. Фокус решил вспомнить, какой была семейная жизнь этой пары, и что теперь стоит на кону.





Мелинда Энн Френч – дочь аэрокосмического инженера и домохозяйки – родилась в Далласе, штат Техас и училась в элитном университете Дьюка в Северной Каролине, после окончания которого пришла в компанию, где генеральным директором был ее будущий супруг.





Билл Гейтс вырос в Сиэтле. Его отец был известным юристом, а мать входила в совет директоров финансовых холдинговых компаний. Талантливый парень, который еще в школе написал компьютерную программу для планирования занятий учащихся, поступил в Гарвардский университет, однако бросил учебу, чтобы заняться Microsoft, который он вместе с Полом Алленом основал в 1975 году.





Будущие супруги познакомились в 1987 году, когда Мелинда пришла в Microsoft в качестве менеджера по продукту, и уже через некоторое время возглавила отдел продаж. В этом же году Билл, которому уже исполнился 31 год, стал самым молодым миллиардером в мире.





Между молодыми людьми завязались отношения после встречи на деловом ужине в Нью-Йорке. Миссис Гейтс описала ее в своей биографии "The Moment of Lift" ("Момент подъема") 2019 года:





В 2019 году Мелинда Гейтс опубликовала автобиографическую книгу "Момент подъема" Фото: Melinda French Gates/Twitter





"Я пришла поздно, и все столы были заполнены, кроме одного, за которым стояли два пустых стула. Я села на один из них. Через несколько минут подошел Билл и сел на другой".





Пару связала общая любовь к "головоломкам" и их соревновательный характер.





"Мы обнаружили, что у нас много общего. Мы оба любим головоломки, и мы оба любим соревноваться. Так что у нас были конкурсы по пазлам, и мы играли в математические игры. Я думаю, он был заинтригован, когда я обыграла его в математической игре и выиграла, когда мы впервые играли в Clue, настольную игру, в которой вы выясняете, кто совершил убийство, в какой комнате и с каким оружием. Он посоветовал мне прочитать "Великий Гэтсби", его любимый роман, и я уже дважды его прочитала. Может быть, именно тогда он понял, что встретил своего соперника", – вспоминала она.

"Мы очень заботились друг о друге, и было только два варианта: либо мы расстаемся, либо мы женимся", – рассказывал потом Билл в документальном фильме "Внутри мозга Билла" от Netflix.





В свою очередь Мелинда отмечала, что ее возлюбленный был очень педантичным, причем это касалось и личной жизни. Через год отношений пара оказалась на распутье и не знала, продолжать ли отношения дальше. Однажды девушка вошла в спальню и увидела, что мужчина на доске пишет плюсы и минусы женитьбы.





"Билл не был уверен, что готов взять на себя такое обязательство, потому что "хотел жениться, но не знал, сможет ли он на самом деле согласиться на это и совмещать семью с Microsoft", – объяснила она.





Билл и Мелинда Гейтс стали не только семьей, но и партнерами Фото: Bill Gates/Twitter





Видимо, все же плюсов оказалось больше, поскольку в 1994 году они связали себя узами брака на поле для гольфа на гавайском острове Ланаи, наняв все местные вертолеты, чтобы не допустить прилетов нежелательных гостей.





Уже в 1996 году у пары родилась дочь Дженнифер, а затем появились сын Рори и дочь Фиби, которым сейчас 21 год и 18 лет соответственно. С появлением первенца в семье была связана интересная история. Когда Мелинда узнала, что беременна, она сразу не сказала об этом мужу, потому что оба были настолько поглощены работой в своей компании, что молодая женщина не представляла, как он отреагирует на новость. После редкого отдыха, когда пара вернулась из Китая, Мелинда таки призналась Биллу в том, что у них будет ребенок. Он был и в восторге, и в шоке одновременно из-за того, что любимая не сразу сказала ему. Однако еще больше ошеломили его слова жены о том, что после родов она не вернется в Microsoft и посвятит себя семье.

Не только супруги, но и партнеры





В 2000 году пара все же снова начала работать вместе и основала крупнейший в мире благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation, который вложил более $50 миллиардов в самые разнообразные проекты, начиная от борьбы с бедностью и заканчивая финансированием искоренения полиомиелита и малярии. Фонд также был крупным инвестором в лечение коронавируса. В течение последнего года он сосредоточился на разработке и распространении вакцин против COVID-19 по всему миру.





В совместном заявлении, опубликованном в их аккаунтах в Твиттере в понедельник, 3 мая, пара заявила, что их совместная работа в фонде будет продолжена, а их брак – нет, добавив: "Мы больше не чувствуем, что можем расти как пара на следующем этапе нашей жизни".





Объявление было сделано менее чем через две недели после того, как они в последний раз выступили на публике, виртуально, на мероприятии, посвященном COVID для медицинских работников.





В 2015 году Мелинда основала новую организацию под названием Pivotal Ventures, независимый исполнительный офис. Идея заключалась в том, чтобы позволить ей реализовывать идеи, которые могут не вписываться в структуру Фонда Гейтса.





Супруги воспитывали детей, занимались благотворительностью, и вроде ничего не предвещало развода, хотя тревожные звоночки начали звучать еще пару лет назад. Еще в 2019 году, вскоре после 25-й годовщины их свадьбы, Мелинда дала редкое интервью The Sunday Times, в котором рассказала, как Билл изо всех сил пытался найти баланс между работой и семьей. В своих мемуарах, опубликованных в том же году, она написала о своей личной борьбе в качестве жены общественного деятеля и домохозяйки с тремя детьми.





Мелинда и Билл Гейтс со своими детьми Дженнифер, Фиби и Рори Фото: Melinda French Gates/Twitter

Развод на высшем уровне: как процесс ударит по рейтингу Гейтса в списке мировых толстосумов

Причина их разрыва спустя более четверти века остается загадкой. По информации The Daily Mail, в заявлении на расторжение брака Мелинда указала причиной то, что их союз "безвозвратно разорван".

В ходатайстве о разводе, которое было подано в Верховный суд Вашингтона – округ Кинг, миссис Гейтс просила судью расторгнуть брак "в дату, указанную в нашем договоре о раздельном проживании". Контракт о раздельном проживании не был включен в подачу, поэтому дата не ясна.



Этот развод обещает стать одним из самых дорогих в мире. Состояние Билла Гейтса оценивается в $130 миллиардов. Он занимает 4 место в списке самых богатых людей в мире после Безоса, Илона Маска и французского владельца предметов роскоши Бернара Арно. Если супруги разделят свое состояние пополам при разводе, Билл может опуститься в рейтинге толстосумов Forbes примерно на 17-е место.

И Билл, и Мелинда для бракоразводного процесса наняли известные юридические фирмы. Интересы миссис Гейтс будет представлять команда из четырех юристов из Нью-Йорка из двух отдельных фирм: Cohen Clair Lane Griefer Thorpe & Rottenstreich LLP и Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

Со стороны Билла будут работать три адвоката из Лос-Анджелеса из Munger Tolles & Olson. Один из поверенных, Чарльз Т. Мангер, является давним партнером друга Билла, миллиардера Уоррена Баффета.

Хотя у пары нет брачного контракта, похоже, что большая часть работы по разделу их поместья, которое включает недвижимость в Вашингтоне, Калифорнии, Флориде, Вайоминге и Массачусетсе, частный самолет, обширную коллекцию произведений искусства и парк дорогих автомобилей, уже была проведена после их развода. В документах неоднократно упоминается "договор о раздельном проживании", который оба подписали. Сам контракт не разглашается.

Главным среди собственности пары является их главный семейный дом, известный как Xanadu 2.0.

Особняк Гейтсов на озере Вашингтон

Особняк площадью свыше 20 тыс. кв. м выходит на озеро Вашингтон в Медине, в девяти милях от центра Сиэтла, где находится штаб-квартира Фонда Гейтса. Билл купил участок в 1988 году за $2 миллиона, но потратил семь лет на строительство дома своей мечты стоимостью $63 миллиона.

Строительство вдоль живописного озера разозлило некоторых соседей, сообщила тогда газета The Washington Post, поэтому Билл построил бесплатные мойки для автомобилей и предоставил свою строительную бригаду для помощи с небольшими проектами в близлежащих домах. Стоимость дома сейчас составляет, по разным данным, от $125 миллионов до $154 миллионов.

"Я хотел мастерства, но не показного. Я хотел дом, в котором бы размещались сложные, меняющиеся технологии, но ненавязчиво, чтобы было ясно, что технология – это слуга, а не хозяин", – писал Билл в своей книге "Дорога впереди".

В доме есть крытый и открытый бассейны с подводной музыкальной системой. На участке в пять акров создан искусственный ручей, в котором выращивают лосося и головастую форель, а также пляж с песком, привезенным, по некоторым данным, из Карибского бассейна.

Строительство особняка заняло несколько лет и разозлило соседей



Внутри особняка с семью спальнями и 18 ванными комнатами находится домашний кинотеатр в стиле арт-деко на 20 мест и столовая площадью более 300 кв. м на 24 места.

В помещении также предусмотрен зал для больших собраний и приемов площадью свыше 700 "квадратов", который может вместить полторы сотни человек на обед или 200 человек на коктейльную вечеринку. Особой гордостью Гейтсов является библиотека площадью 640 кв. м с двумя секретными вращающимися книжными шкафами. В ней построен специальный уголок для демонстрации одной из самых ценных вещей Билла – научной тетради, которая велась Леонардо да Винчи в начале 1500-х годов и называлась Кодекс Лестера. Билл купил его на аукционе в 1994 году за 30 миллионов долларов. На потолке библиотеки выгравирована цитата из "Великого Гэтсби": "Он прошел долгий путь к этой лужайке, и его мечта, должно быть, казалась настолько близкой, что он не мог не понять ее".

Библиотека Билла Гейтса

Как сообщало издание The Washington Post, в его библиотеке также хранятся четыре редких экземпляра книг.

По данным CNBC, Биллу принадлежит 1,37 процента выпущенных в обращение акций Microsoft, стоимость которых превышает $26 миллиардов. Он ушел из совета директоров Microsoft в марте 2020 года, но остался советником по технологиям генерального директора Сатьи Наделлы.

Семья владеет 30 автомобилями, среди которых самый дорогой – Porsche 959. Всего этих машин было выпущено несколько сотен, Гейтсу пришлось ждать 13 лет, прежде чем он смог купить эту машину. Porsche 959 Фото: Соцсети

Билл Гейтс является крупнейшим частным землевладельцем в США, имея почти 98 тысяч гектаров земли в 18 штатах

У Билла Гейтса в собственности 98 тыс. га сельскохозяйственных угодий Фото: Скриншот

Что дальше?

О том, были ли у Мелинды романы на стороне, неизвестно ничего. А вот у Гейтса на протяжении всего его брака была душевная подруга Энн Винблад. 70-летняя венчурный капиталист в свое время состояла в отношениях с Гейтсом. Билл и Энн впервые встретились в 1984 году на компьютерной конференции Бена Розена и Эстер Дайсон. Находясь в разных городах, они начали ходить на "виртуальные свидания", одновременно посещая один и тот же фильм и рассказывая о нем на своих мобильных телефонах. Она даже убедила его на короткое время перестать есть мясо.

Пара рассталась три года спустя, но в статье журнала TIME процитировали Энн, которая говорила Биллу, что Мелинда "подойдет ему, потому что у нее интеллектуальная выносливость".

Бывшие любовники – с благословения Мелинды – сохранили свой ежегодный совместный отпуск, а Билл провел длинные выходные с Энн в ее пляжном домике на Внешних берегах Северной Каролины. Пара даже занялась бизнесом, и в 1999 году Билл стал партнером Энн по проекту Hummer Winblad Venture Partners.

С Энн Винблад Гейтс встречался три года, но так и не женился на ней Фото: Скриншот

Сейчас Энн замужем за частным детективом из Сан-Франциско Эдвардом Алексом Клайном, который приходится родным братом актеру Кевину Клайну.

Напомним, пара опубликовала заявление в соцсетях о своем разводе, отметив, что не могут дальше расти как пара. Ранее мы писали, что Билл Гейтс еще за 5 лет до начала пандемии COVID-19 заявил, что наиболее вероятной причиной гибели миллионов людей в ближайшие десятилетия станет "не война, а заразный вирус".



