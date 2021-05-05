+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Европе была организована полицейская операция против мафии "Ндрангета"

Крупная международная полицейская операция против мафиозного синдиката "Ндрангета" была проведена в Италии, Германии, Румынии и Испании.

Члены преступной группировки "Ндрангета". Автор: SCANPIX/PA Images/Fotogramma

Полицейские рейды пытались остановить торговлю наркотиками двух мафиозных семей, Агреста и Джорджи, особенно в таких районах Италии, как Калабрия и Сардиния, а также в Баден-Вюртемберге, Германия.

По данным Европола и Евроюста, в расследовании приняли участие более 800 сотрудников полиции и налоговых органов.

Европол и Евроюст сообщили об аресте сотен тысяч евро, а также оружия, кокаина, ювелирных изделий и двух роскошных автомобилей, 31 человек был задержан.

Согласно заявлению итальянской прокуратуры, сотрудники правоохранительных органов получили в ходе обыска миллионы евро.

"Специальная операция, проведенная прокуратурой Турина, показывает, насколько глубоко "Ндрангета" проникла в законный бизнес. Подозреваемые доходы от продажи кокаина были отмыты в ресторанном бизнесе, продаже автомобилей, импорте и экспорте продуктов питания", - сказал главный прокурор Италии по делам мафии Федерико Кафьеро де Рахо.

Йоханнес-Георг Рот, главный прокурор Констанца, Германия, заявил на пресс-конференции, что расследование выявило "систематическое налоговое мошенничество" в итальянских пиццериях и ресторанах по всей Германии.

Синдикат мафии Калабрии "Ндрангета" был основан в 1897 году и распространился по всему миру. Организация насчитывает около десяти тысяч членов.

С "Ндрангетой" трудно бороться, потому что это бесцентровая сеть. В отличие от сицилийской "Коза ностра", здесь нет жесткой иерархии, и его семьи обладают значительной автономией в принятии решений.

В результате "Ндрангета" может продолжать свою деятельность даже при аресте большей части руководства, пишет rus.err.ee.
Источник: Диана Харламова
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]