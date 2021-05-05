В Европе была организована полицейская операция против мафии "Ндрангета"
Крупная международная полицейская операция против мафиозного синдиката "Ндрангета" была проведена в Италии, Германии, Румынии и Испании.
Члены преступной группировки "Ндрангета". Автор: SCANPIX/PA Images/Fotogramma
Полицейские рейды пытались остановить торговлю наркотиками двух мафиозных семей, Агреста и Джорджи, особенно в таких районах Италии, как Калабрия и Сардиния, а также в Баден-Вюртемберге, Германия.
По данным Европола и Евроюста, в расследовании приняли участие более 800 сотрудников полиции и налоговых органов.
Европол и Евроюст сообщили об аресте сотен тысяч евро, а также оружия, кокаина, ювелирных изделий и двух роскошных автомобилей, 31 человек был задержан.
Согласно заявлению итальянской прокуратуры, сотрудники правоохранительных органов получили в ходе обыска миллионы евро.
"Специальная операция, проведенная прокуратурой Турина, показывает, насколько глубоко "Ндрангета" проникла в законный бизнес. Подозреваемые доходы от продажи кокаина были отмыты в ресторанном бизнесе, продаже автомобилей, импорте и экспорте продуктов питания", - сказал главный прокурор Италии по делам мафии Федерико Кафьеро де Рахо.
Йоханнес-Георг Рот, главный прокурор Констанца, Германия, заявил на пресс-конференции, что расследование выявило "систематическое налоговое мошенничество" в итальянских пиццериях и ресторанах по всей Германии.
Синдикат мафии Калабрии "Ндрангета" был основан в 1897 году и распространился по всему миру. Организация насчитывает около десяти тысяч членов.
С "Ндрангетой" трудно бороться, потому что это бесцентровая сеть. В отличие от сицилийской "Коза ностра", здесь нет жесткой иерархии, и его семьи обладают значительной автономией в принятии решений.
В результате "Ндрангета" может продолжать свою деятельность даже при аресте большей части руководства, пишет rus.err.ee.
Источник: Диана Харламова
18:27 05/05/2021
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