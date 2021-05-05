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Тестирование робота-собаки Дигидог ("Digidog") началось в прошлом году. Предполагалось, что такие устройства помогут спасти жизни, а также защитить людей и офицеров в слишком опасных для жизни полицейских ситуациях, передает BBC News.





Однако его использование вызвало негативную реакцию. Критики видят в роботе-собаке символ того, насколько чрезмерно агрессивными могут быть полицейские. Другие сравнили Дигидога с роботом из антиутопического сериала "Черное зеркало". В эпизоде под названием "Металлическая голова" ("Metalhead") главные герои пытаются убежать от жестоких четвероногих роботов после краха общества.





Кадры, на которых робот-собака был задействован в захвате заложников и патрулировании общественного жилья, стали вирусными в интернете.





Полиция Нью-Йорка расторгла договор на аренду робота стоимостью 94 000 долларов с компанией Boston Dynamics после того, как член городского совета Бен Каллос и спикер совета Кори Джонсон призвали отказаться от использования вооруженных роботов.