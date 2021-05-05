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Байнету исполнилось 27 лет, число национальных доменов выросло за это время до 150 тыс.

Белорусскому интернету исполнилось 27 лет. 5 мая 1994 года наша страна получила свой национальный домен - BY.

Байнету исполнилось 27 лет, число национальных доменов выросло за это время до 150 тыс.

 Общее количество белорусских доменов выросло за эти годы почти до 150 тыс., сообщили "Интерфакс-Запад" в компании hoster.by, которая является регистратором и администратором национальной доменной зоны BY и БЕЛ.


"Первый год своего существования он работал только для электронной почты, но уже в 1995 здесь стали появляться сайты. Сегодня в .BY зарегистрировано более 135 тыс. доменов", - отметили в компании. Общее количество белорусских доменов с учетом кириллических имен БЕЛ — чуть менее 150 тыс..

Несколько лет подряд байнет удерживал первое место по темпам роста в Европе, но со второй половины 2020 года BY замер. Тем не менее, новое имя в зоне BY в среднем регистрируется сейчас каждые 16 минут.

Что касается благотворительного аукциона доменов BY и БЕЛ, за первые 4 месяца этого года было выкуплено имен почти на Br100 тыс. (за 2020 год — более Br241 тыс.). Самым дорогим доменом за прошедшее время стало casino.by, за которое в 2012 году заплатили около $30 тыс. Вырученные на аукционах средства направляются в детские дома, за все время на благотворительные счета поступило более $730 тыс.
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