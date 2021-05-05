Константин Рокоссовский, архивное фото









Как следует из архивных документов, Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский родился в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (сегодня Ивацевичского района Брестской области).





Сам маршал в разные времена называл разные места и даже даты своего рождения. По одним данным, он родился 9 (21) декабря 1894 года, по другим — 9 (21) декабря 1896 года. Местом рождения значится то Варшава, то Великие Луки под Псковом.





В метрической книге указано, что Константин, сын дворянина Ксаверия Викентьевича Рокоссовского, римско-католического вероисповедания, и его жены Антонины Ивановны, православного вероисповедания, родился 3 (15) сентября 1889 года. А 4 (16) сентября 1889 года его крестили в Свято-Троицкой Телеханской церкви.





Это значит, что Константин Рокоссовский был на пять или даже семь лет старше, чем это записано в его более поздних документах.





Исследователи знали, что мать будущего маршала Антонина Овсяникова была родом из Телехан. Но не было известно, что и сам Константин Рокоссовский родился здесь.