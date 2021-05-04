В Гомеле возобновилось cлушание дела за закладку муляжей взрывчатки

Евгений Зелковский. Фото: Сильные Новости.





Сначала его обвиняли в особо злостном хулиганстве по ч. 3 статьи 339 УК РБ, за что предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы вплоть до 10 лет.





Суд происходит в закрытом режиме. Дело рассматривает судья Олеся Осипова.





Сегодня, 4 мая, в суде Центрального района Гомеля после длительного перерыва возобновилось слушание уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего Евгения Зелковского. Мужчину обвиняют в том, что осенью прошлого года он дважды устанавливал в безлюдных местах б-ч-б - флаги, размещая вблизи коробки, которые можно было принять за взрывные устройства. На деле же в коробках находились пара подшипников, петарда без содержимого и карикатура на ОМОН, сообщают "Сильные новости".





На вопрос судьи, зачем он это сделал, Евгений ответил, что, отвлекая силы правоохранителей, хотел хоть немного уменьшить количество брутальных задержаний в центре города.





Такой долгий - полуторамесячный - перерыв в течение процесса объясняется тем, что прокурор не удовлетворил вывод эксперта-взрывотехника, который не счел возможным охарактеризовать устройство с петардой, установленную Зелковским, как устройство поражающего действия. Прокурор ходатайствовал перед судом о проведении комплексной экспертизы, где будут задействованы эксперты других специальностей — не только взрывотехники.





На заседании судья Осипова объявила результат комплексной экспертизы: представленные на экспертизу предметы не являются взрывчатыми веществами и не обладают поражающими свойствами либо факторами.





Прокурор предъявил мужчине новое обвинение. По его мнению, Евгений Зелковский с целью дестабилизации обстановки в обществе и запугивания определенного круга лиц грубо и демонстративно нарушил своими действиями общественные устои. Теперь его обвиняют по части 1 и 2 статьи 339, максимальное наказание - до шести лет колонии.





Евгений Зелковский свою вину не признал.





"Если открыть материалы дела, то видно, что флаг демонтирован. Прокурор же заявляет, что я цинично планировал направленный взрыв", - добавил Евгений.





Адвокат поинтересовалась, в каком нормативном документе содержится указание на запрет флага, который использовал ее подзащитный. Ответа на свой вопрос она не получила.