Подробностей не было. Упоминалось, что человека не пустили на рейс якобы из-за некоего внутреннего распоряжения “Белавиа”. Чуть позже в чатах стали писать, что это не единственный случай и по этой же причине в последнее время из страны не смогли вылететь шесть человек.





Суть дела

Еврорадио попыталось связаться с айтишником, который не смог покинуть Беларусь. Сам он отказался общаться с журналистами, потому что “это небезопасно”.





Знакомые программиста связывают ситуацию с его женой: мол, ранее она переехала в Польшу, а в Беларуси на неё заведено уголовное дело. Сам айтишник — гражданин России, но имеет белорусский вид на жительство.





Также у него есть польская виза с пометкой РВН. Но этого оказалось недостаточно, чтобы пересечь белорусскую границу. Известно, что сотрудники “Белавиа” потребовали у россиянина или трудовой контракт с польским работодателем, или приглашение на работу от польской стороны. Хотя виза PBH означает, что в Польшу можно въезжать без трудового договора на руках: люди с такой визой могут искать работу уже на месте.





В аэропорту мужчине выдали документ о том, что у него “нет оснований для выезда из Беларуси”.





Что говорит “Белавиа”

В “Белавиа” прокомментировали эту ситуацию так:





— На прошлой неделе были случаи недопуска на рейс в Варшаву иностранцев (в частности, россиян) с бизнес-визой, не имеющих на руках контракта на работу в Польше. Наличие контракта для иностранных граждан, следующих по бизнес-визе в Польшу, является обязательным требованием польской стороны.





Что говорят белорусские пограничники

По информации пограничников, условия выезда из Беларуси через воздушные пункты пропуска не менялись и требования кого-то не выпускать у них нет. “Через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси и иностранцев выезд не ограничен, но возможен не ранее истечения 10-дневного срока самоизоляции”.





Что говорят поляки

В польском посольстве подтвердили, что “договор является обязательным для россиян, хотя для белорусов въезд в Польшу свободен”.





— Но почему эти документы проверяет “Белавиа”?





— Авиалинии проверяют документы, чтобы потом не отвозить пассажиров обратно за свой счёт, если им откажут во въезде. Но конечное решение о въезде в Польшу принимают исключительно польские пограничники.