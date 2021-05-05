Неофициально: Белорусским силовикам запрещают выезд из страны?









По неофициальной информации, оперативным сотрудникам МВД ограничили право на выезд, так как они теперь проходят в качестве ответчиков по гражданским делам.





Кроме того, выезд якобы ограничили и для сотрудников КГБ, оставив возможность уехать лишь в Россию, Турцию, Египет, Вьетнам, Кубу, Китай и ОАЭ. Но при этом, по данным неназванных источников, надо брать разрешение у председателя КГБ.





Сообщается, что при этом всех, кто сейчас увольняется из вышеперечисленных органов, бессрочно вносят в базу сотрудников, которым ограничен выезд. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.