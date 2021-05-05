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Фуру с контрабандой из Беларуси почти на €1 млн бросили прямо на литовском пропускном пункте

Необычный случай произошел на белорусско-литовской границе, об этом рассказали в таможенной службе Литвы.

Фото: Таможенная служба Литвы

Большегруз, который по документам перевозил деревянные панели, следовал из Беларуси через литовский пункт пропуска "Мядининкай" 29 апреля. Сотрудники таможни направили его на осмотр, однако к месту проведения проверки большегруз не прибыл.

Грузовик вскоре был найден таможенниками на территории пункта пропуска. Как рассказали в таможенной службе, водитель сбежал, оставив ключи в замке. Правда, до этого он успел поменять номерные знаки, видимо, надеясь таким образом обмануть таможенников.

При досмотре в машине было найдено, по предварительным данным, около 350 тысяч пачек с сигаретами. Общая стоимость незаконного груза (с налогами) оценивается примерно в 980 тысяч евро.

По факту случившегося начато досудебное расследование.

Контрабандные табачные изделия задерживаются на границе Беларуси и Литвы достаточно часто. Провозят их разными способами: в грузовиках, на поездах, в легковых автомобилях и даже на моторных лодках. Кроме того, нередко для доставки контрабандного товара приспосабливают дроны.
Sputnik
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