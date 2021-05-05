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Воскресенский, который дал денег на указки, не пришёл в суд над ИТ-директором

Суд Московского района столицы продолжает разбирательства по уголовному делу о массовых беспорядках, в котором фигурирует директор «Технократии» Дмитрий Конопелько. 4 мая председательствующая по делу Светлана Бондаренко зачитала показания свидетеля Юрия Воскресенского. Сам он не явился — очень занят.

Воскресенский, который дал денег на указки, не пришёл в суд над ИТ-директором
Лазеры против власти. Но это не Минск
Визита в суд скандально известного члена избирательной группы по выдвижению Виктора Бабарико для участия в выборах президента Беларуси ожидали с плохо скрытым нетерпением. Кстати, именно в суде Московского района сейчас судят экс-председателя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, в чью инициативную группу входил Воскресенский — и которого активно критикует сегодня.

По словам обвиняемого Игоря Ермолова, именно Юрий Воскресенский предложил купить и раздать лазерные указки протестующим на улицах Минска 9 августа 2020 года, чтобы те мешали силовикам целиться и стрелять в людей. 

Экс-обвиняемый в массовых беспорядках, экс-заключённый СИЗО КГБ, а ныне — организатор «Круглого стола демократических сил», Воскресенский сказался занятым: именно на 4 мая пришлась его однодневная командировка в Могилев. Свидетель попросил зачитать его показания, данные во время следствия, которые он поддерживает в полном объёме.

Сторона защиты не соглашалась и продолжала настаивать на его явке, чтобы устранить противоречия в показаниях. Но у судьи Бондаренко было своё мнение — она открыла том с протоколом допроса свидетеля Воскресенского.

Во время допроса 28 декабря 2020 года Воскресенский находился под стражей и в статусе обвиняемого: следствие КГБ инкриминировало ему ч.2 ст. 293 УК — участие в массовых беспорядках, которое сопровождалось насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти.

Свой рассказ Воскресенский начал с мая 2020 года, когда вступил в инициативную группу Виктора Бабарико. Получив удостоверение, он начал собирать подписи жителей Первомайского района столицы в поддержку своего кандидата. Примерно в это время он познакомился с Игорем Ермоловым, членом инициативной группы Бабарико по Октябрьскому району столицы. У мужчин «сложились нормальные рабочие отношения», но встреч было немного: «никаких совместных планов с Игорем у меня не было», — отмечал Воскресенский.

Более подробно он рассказал следователю о встрече 11 августа 2020 года в кафе «Бургер Кинг» на территории ТЦ «Спектр». 

— Инициатором встречи был, по-моему, я.

Сидя за столиком с Ермоловым и несколькими волонтёрами штаба Бабарико, они «обсуждали общественную обстановку, смотрели ролики в интернете о событиях, проходивших в Беларуси с 9 августа 2020 года». Сцены насилия со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих «вывели из эмоционального равновесия», и присуствовавшие принялись обсуждать, «что можно сделать, чтобы правоохранительные органы не так жестко избив протестующих».

Идея о том, что можно сделать, по версии Воскресенского, возникла у Ермолова. 

— Он отозвал меня в сторону — мы находились на улице рядом с выходом станции метро «Уручье» возле ТЦ «Спектр» — и сказал, что видел в YouTube ролик, как протестующие в Гонконге светили в глаза представителям правоохранительных органов для отвлечения, чтобы они не избивали людей. 

Ермолов сказал, что было бы неплохо приобрести лазерные указки, которыми можно светить в глаза правоохранительным органам во время проведения несанкционированных мероприятий в Минске. Для этих целей Ермолов попросил у меня денег, — утверждает Воскресенский.

В кармане Воскресенского как раз было 30 тысяч росийских рублей, которые он передал «на указки», но более ничем не интересовался. И даже на просьбу порекомендовать знакомого «коммерса», у которого можно взять денег, ответил отрицательно.

Через несколько часов состоялась ещё одна встреча, уже по инициативе Ермолова. Прибыв на парковку ТЦ «Спектр» на своей машине, тот показал «товар». 

— Два пакета чёрного цвета, в которых находились коробочки с лазерными указками, несколько коробок с петардами, — перечислял увиденное экс-обвиняемый. — 2-3 предмета, визуально похожих на рогатки, аналогичное количество предметов, визуально похожих на «ежи», для проколки колёс транспортных средств.

По словам Воскресенского, Ермолов снова попросил денег — без уточнения суммы, но услышал отказ.

«На тот момент я уже отошёл от эмоционального шока», — пояснил свой отказ свидетель. А услышав просьбу порекомендовать новых спонсоров, «проанализировал происходящие события» и добавил: «Я понимал, что деньги нужны на противоправные действия, связанные с происходившими в стране несанкционированными мероприятиями».

На допросе Воскресенский пояснил: 30 тысяч российских рублей на указки стали единственным траншем, который он передал своему знакомому. Планами Ермолова не интересовался, а тот и не рассказывал. «Мне об этом ничего не известно», — отвечал свидетель на уточняющие вопросы следователя.

Во время оглашения показаний стороны не скрывали разочарования: с версией свидетеля Воскресенского они ознакомились на стадии изучения материалов уголовного дела перед тем, как его передали в суд, — и к ней были вопросы. Зато присутствующим в зале стало понятно, о каких расхождениях говорили адвокаты: версии Ермолова и Воскресенского противоречат друг другу.

Жаль, у обвиняемого, который находится в клетке, нет возможности убедить бывшего соратника дать показания лично.

Суд не исключает, что Воскресенский ещё явится для дачи показаний. Однако оформлять привод не будут: сторона обвинения показаниями свидетеля удовлетворена. У адвокатов, которые настаивали на его личном присутствии в зале суда, нет иных возможностей повлиять на решение свидетеля, кроме просьб и уговоров.
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