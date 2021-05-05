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На заметку: Комитет госконтроля рассказал, куда обращаться по поводу завышенных цен на лекарства

Комитет госконтроля организовал возможность передать информацию о завышении цен на лекарства онлайн на сайте ведомства, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Комитет просит граждан, установивших факт завышения цен на лекарства в аптечных сетях, заполнить специальную форму, где требуется указать наименование и адрес аптеки и название лекарственного средства.


Представители КГК проверят переданную информацию и в случае ее подтверждения примут меры в соответствии с действующим законодательством. В ведомстве обращают внимание, что граждане могут предоставить информацию анонимно и без регистрации.
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