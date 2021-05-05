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Такие возможности. В Беларуси на 5 мая вакцинировано от COVID-19 всего 1,45% населения

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отмечает большое количество желающих вакцинироваться от коронавируса.

Большой названа цифра в 400 тыс. человек, которые в настоящее время записались на вакцинирование. Правда, непонятно, почему чуть более 4% населения страны названо большим количеством, когда в соседней Литве уже полностью вакцинировано 12% жителей страны, пишет health.ej.by

В Беларуси, по последним данным РЦГЭОЗ, два компонента вакцины получили 137 тыс. человек, что составляет всего около 1,45% жителей страны. Одну дозу уже ввели 296 тыс. гражданам республики, или 3,14% населения. С такими темпами вакцинации и речи не может быть об эффективном противодействии пандемии.

Как призналась БЕЛТА заместитель главного врача РЦГЭОЗ Ирина Глинская, «для достижения цели хотелось бы, чтобы вакцинация шла более активными темпами, но у всех стран свои возможности».
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