Екатерина говорит, что сама «напросилась» к режиссеру Сергею Гиндилису, когда он искал актеров–белорусов для участия в спектакле «Соседи» о белорусских протестах. Премьеру постановки в «Театре.doc» вечером 1 мая сорвали полицейские – якобы театр был заминирован. Екатерина Финевич рассказала «Вот Так», как она попала на спектакль и что для нее лично значат августовские события.





Екатерина вспоминает, что попала в постановку, благодаря «Белсату» . Журналисты хотели сделать репортаж о белорусах, живущих в России, которые были причастны к белорусским протестам.





«Из-за коронавируса я уже полтора года не была в Беларуси, что ужасно, потому что я старалась 4-5 раз в году туда съездить, так как все мои близкие и друзья живут в Беларуси. Август я не могла работать, я месяц просидела в соцсетях. И тут в январе или феврале со мной на связь выходит Белсат».





Екатерина говорит, что давно живет в России и ее часто рекомендуют, чтобы она помогла найти творческих белорусов, живущих в Москве. «Белсату» нужны были люди, которые что-то сделали для белорусских протестов.





«Я говорю: я ничего не сделала, и это моя боль. Но я могу найти героев», – рассказывает она.





Екатерина связалась с режиссером Микитой Ильинчиком, который недавно поставил спектакль на Малой Бронной «Благоволительницы». Она пожаловалась ему, что давно мечтает что-то сделать о белорусских событиях, он сказал, что его друг как раз ищет белорусов для такого проекта.





«Я написала Сергею Гиндилису сама, предложила ему встретиться. Он – москвич, но его очень волнует эта тема. И он хотел, чтобы, в основном, все актеры были белорусами, чтобы людей это лично трогало и волновало, чтобы это не просто были артисты, которые пришли отыграли и ушли, а именно чтобы было это эмоциональное подключение», – говорит она.





Премьера спектакля «Соседи» должна была пройти 1 мая в «Театре.doc».





Екатерина рассказывает, что еще за 15 минут до спектакля в театр приехала полиция и сообщила, что «будут провокации». К провокациям труппа была готова: за пару недель до этого в Санкт-Петербурге было сорвано открытие фестиваля документального кино «Артдокфест».

Минут за пять до премьеры поступил звонок из спецслужб, что зал заминирован и что специалисты едут в театр. Артисты решили начинать спектакль: «Театр.doc» не первый раз с таким сталкивается, рассказывает Екатерина.

Минут через 20, прямо во время спектакля, приехали специальные службы. «Они были достаточно вежливы» и попросили всех выйти.

«Мы, правда, еще пытались играть, надеялись, что они во время спектакля продолжат свои действия, но пришлось выйти», – говорит Екатерина.

Спонтанно было решено продолжить на улице, «повезло, что был хороший день, хорошая погода, верный зритель». Минут через 30 уличного представления вновь приехала полиция.





«Они сказали, что на нас жалуются, что мы перекрыли движение и нарушаем масочный режим. Хотя все были в масках. И самое смешное, что улица эта сейчас ремонтируется, на ней перекрыто движение, машины не ездят. Но нам пришлось все-таки все закончить», – вспоминает Екатерина.





Во время премьеры шла прямая трансляция постановки. Актеры получили много звонков поддержки, с предложениями о помощи от разных белорусских диаспор.





Екатерина Финевич (Беспалая) родилась в Минске. В 1999 году окончила Белорусскую Академию Искусств. Работала в Русском Академическом театре им. М. Горького, в Национальном театре им. Я. Купалы, в ТЮЗе. С 1999 года проживает в Москве. Работала в театре-студии «МЕЛ», в Центре им. Вс. Мейерхольда, снимается в кино.





Она говорит, что события августа 2020 года в Беларуси и постановка о них – это личная история для нее.





«Я хочу рассказать историю белорусов. Особенно мне важно донести это россиянам. Очень многие не верят до конца в эти события, считают, что многое преувеличено, придумано, и если я могу хоть какую-то крупицу внести свою, как я говорю, в победу добра над злом, то я буду счастлива», – говорит она.



