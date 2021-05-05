"Белые халаты" сообщают об охоте на медиков

В Борисове 3 мая задержали врача-невролога Александра Телего, сообщает ТГ-канал "Белые халаты". Есть сведения, что его завезли в СИЗО Гродно. Якобы мужчину ночью избили в квартире и увезли в Гродно.