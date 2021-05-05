"Белые халаты" сообщают об охоте на медиков
В Борисове 3 мая задержали врача-невролога Александра Телего, сообщает ТГ-канал "Белые халаты". Есть сведения, что его завезли в СИЗО Гродно. Якобы мужчину ночью избили в квартире и увезли в Гродно.
По сведениям "Нашей Нивы", Телего в последние годы работал в России, а в Борисов периодически приезжал к родителям. В соцсетях он активно высказывался о сиуации в Беларуси, эти сообщения и могли стать причиной задержания.
Также "Белые халаты" пишут, что в Минске 28 апреля задержали сотрудницу столичной 11-й поликлиники психолога Ольгу Беседину. В тот день в районе улицы Ангарской задержали около 10 человек, включая Беседину. Суд над ней состоялся 30 апреля, но друзья и коллеги не знают о его итогах, пишет Еврорадио.
Ранее сообщалось о задержании хирурга Андрея Любецкого.
10:40 05/05/2021
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