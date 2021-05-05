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Видеофакт: щенок президента Ирландии пытался поиграть с хозяином во время интервью

Щенок президента Ирландии Майкла Хиггинса растрогал интернет-пользователей, пытаясь привлечь внимание хозяина. Видео с интервью главы государства опубликовали на официальной странице лидера в TikTok, пишет oxu.az со ссылкой на Известия.

На кадрах видно, как все время, пока Хиггинс выступал с речью по поводу кончины ирландского актера Тома Хики, щенок породы бернский зенненхунд играл с его рукой и полами пиджака. Пес по кличке Мисних, что означает "мужество", стал членом семьи президента в марте. У ирландского лидера есть и вторая собака этой породы по кличке Брод.

"Можно сказать, что он прекрасный человек только по тому, как его собака обожает президента. Как повезло нашей нации иметь такого чудесного лидера", - написал один из комментаторов.
"Мне нравится, как президент ведет себя со своим щенком и продолжает свою речь", - отмечает другой.

"Создается ощущение, что о любом домашнем питомце, оставленном на его попечении, будут очень хорошо заботиться", - считает третий пользователь.
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