Смертельное ДТП: в Гомеле легковушка сбила на тротуаре двух детей





"4 мая примерно в 17.35 19-летний водитель автомобиля Citroen двигался по улице Советской. В пути следования он выехал на пересечение с улицей Крестьянской на запрещающий (красный) сигнал светофора, где произошло столкновение с автомобилем Nissan. После столкновения автомобиль Citroen в неуправляемом заносе выехал на левый по ходу движения тротуар, где совершил наезд на двух малолетних пешеходов 2015 года рождения и угол здания", - проинформировали в ГАИ.

Девочка-пешеход скончалась в машине скорой помощи, мальчик после осмотра медиков был отпущен домой.