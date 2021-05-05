В Польше подтвердили два очага «индийского» COVID-штамма

Правительство Польши вводит обязательный карантин для путешествующих из Индии, Бразилии и ЮАР. Об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщил во вторник глава Минздрава Польши Адам Недзельский, пишет afn.by





Как сказал министр, новые мутации коронавируса могут привести к очередной волне пандемии COVID-19. Соответственно, главной задачей в Минздраве сегодня определено "формирование эффективного механизма контроля за мутацией COVID-19". С этой целью в Польше была создана группа, которая будет действовать при Минздраве страны.





В связи с появлением новых мутаций коронавируса в Польше правительство страны решило изменить правила въезда в Польшу из Индии, Бразилии и Южно-Африканской республики, где обнаружены новые штаммы коронавируса.





"В случае Бразилии, Индии и Южной Африки, все лица, которые будут приезжать с этих трех направлений, будут автоматически отправляться на карантин без права освобождения от него тестом, сделанным на протяжении 48-ми часов после приезда (в Польшу)", - отметил Недзельский.





Он добавил, что только спустя 7 дней автоматического карантина лица, приехавшие из этих трех стран, смогут сдать тест на коронавирус и выйти из карантина в случае отрицательного результата.





Первый случай индийского штамма COVID-19 в Польше зафиксирован несколько дней назад у польского дипломата, работавшего в посольстве РП в Индии. Он в тяжелом состоянии был доставлен вместе с беременной женой, у которой тоже был диагностирован COVID-19, и их малолетними детьми специальным самолетом из Дели в Варшаву. Этот штамм коронавируса был диагностирован также у монахини, которая вернулась из миссионерской поездки в Индию.





За последние сутки в Польше зафиксированы 2 296 случаев инфицирования коронавирусом, 28 человек умерли. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в Польше заразились свыше 2,8 млн человек, больше 68 тыс. умерли.





По состоянию на сегодня в Польше сделали свыше 12 млн прививок. Больше 3 млн человек получили уже две дозы вакцины.



